EA expulse les équipes russes et biélorusses de FIFA 22 et Apex Legends

Electronic Arts a retiré les équipes russes de FIFA 22 et d’autres titres sportifs, ainsi que des packs FUT. La société nord-américaine a franchi une étape supplémentaire et vient d’annoncer sa décision d’interdire la participation des joueurs et équipes russes et biélorusses à ses compétitions d’esports, tant sur FIFA que sur Apex Legends. Désormais, aucune de ces équipes ne pourra participer aux tournois.

« Nous avons pris la décision de supprimer la Russie et la Biélorussie en tant que pays éligibles pour nos programmes d’esports. À compter de maintenant, les joueurs et les équipes de Russie et de Biélorussie ne pourront pas participer aux Apex Legends Global Series ou aux EA Sports FIFA 22 Global Series. »

« Nous continuons d’être choqués par le conflit qui se déroule en Ukraine, alors nous nous joignons à toutes ces voix du monde entier appelant à la paix et à la fin de l’invasion », déclarent-ils dans le communiqué officiel. « Nous montrons notre solidarité avec le peuple ukrainien. »

La Rainbox Six Siege League, paralysée

Dans le même ordre d’idées, d’autres sociétés comme Ubisoft ont pris des décisions similaires. A travers un Libération postés sur les réseaux sociaux, les Français ont fait état de la suspension de la Rainbow Six Siege Russian Major League. Cependant, dans ce cas, il y a une nuance différente : « les joueurs russes pourront toujours participer à nos tournois régionaux et internationaux s’ils le souhaitent », mais ils doivent le faire de manière neutre, c’est-à-dire sans afficher de symboles les liant à la Fédération de Russie. .

L’invasion de l’Ukraine par la Russie continue de s’intensifier entre pourparlers de paix et bombes. Vladimir Poutine a mobilisé davantage de troupes en l’absence de progrès significatifs, tandis que la population civile en subit les conséquences. L’industrie du jeu vidéo s’est tournée vers l’Ukraine et les entreprises se sont jointes à l’aide humanitaire avec des campagnes de financement et plus encore.

source | EA