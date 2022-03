Star Wars : The Mandalorian | Ax Woves sera de retour dans la saison 3

La saga galactique avance après la première de The Book of Boba Fett, le premier spin-off de The Mandalorian. Dans cette série, ce qui est arrivé à Din Djarin, Grogu et à d’autres personnages après la deuxième saison a été établi. Dans le même temps, le tournage de la troisième fournée d’épisodes se poursuit et un personnage a confirmé son retour. Comme révélé en exclusivité par Bespin Bulletin, les Mandalorian Ax Woves seront de retour dans la saison 3.

Bien que la série soit généralement tournée en studio, certaines séquences sont tournées en extérieur. L’équipe tournait certaines scènes en Californie lorsque l’acteur Simon Kassianides a été photographié habillé en Ax Woves. Et qui est Ax Woves ?Certains pourraient se demander. Originaire de Mandalore, il a accompagné Bo-Katan et Koska Reeves dans certains épisodes de la deuxième saison de The Mandalorian.

PHOTO: Bulletin Bespin

PHOTO: Bulletin Bespin

Ax Woves n’était pas dans le dernier épisode pour une raison.

Katee Sackhoff, qui joue Bo-Katan, a déjà laissé entendre que les Ax Woves n’ont toujours pas dit leur dernier mot sur la série. The Mandalorian était absent du chapitre final, mais tout semble indiquer qu’il y avait une raison. « Je n’étais pas là pour une raison », a-t-il anticipé. En effet, l’acteur a été revu travailler avec Katee Sackhoff et avec Pedro Pascal lui-même (Din Djarin). Verrons-nous la reconquête de Mandalore dans la prochaine saison ?

Si les plans n’ont pas changé, celui qui ne reviendra pas sera Koska Reeves. Sasha Banks, l’actrice qui l’interprète, l’a reconnu dans une interview : « Tout d’abord, merci d’avoir mis le sujet au premier plan, mais je ne suis pas dans la prochaine saison. »

Les nouveaux épisodes de The Mandalorian n’ont toujours pas de date de sortie confirmée sur Disney+. Tout est prêt pour les débuts de Star Wars : Obi-Wan Kenobi le 25 mai, tandis que Star Wars : Andor semble avoir sa fenêtre de sortie estivale. Rien n’est encore connu sur la date de la deuxième saison de La Remesa Mala.

source | Bulletin Bespin