Nintendo Switch Online ajoute plus de classiques Mega Drive : Alien Soldier et plus

De nouveaux jeux rétro arrivent dans l’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Après l’incorporation de The Legend of Zelda: Majora’s Mask au catalogue Nintendo 64, c’est maintenant au tour du Mega Drive. Les membres du service peuvent désormais profiter de trois autres classiques SEGA 16 bits, nul autre que Alien Soldier, Light Crusader et Super Fantasy Zone.

La présence de la Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online faisait l’objet de rumeurs depuis un certain temps avant son annonce officielle. Cependant, l’arrivée de Mega Drive a été une petite surprise. Parmi les titres disponibles figurent Sonic The Hedgehog 2, Gunstar Heroes ou encore Streets of Rage 2. En revanche, des jeux aussi connus que le premier opus de Sonic ne sont pas encore sortis.

Tous les jeux Mega Drive sur Nintendo Switch Online

Sonic le hérisson 2

Rues de la rage 2

Ecco le dauphin

Castlevania: Lignée de sang

Contre : Hard Corps

Machine à haricots moyenne du Dr Robotnik

Hache dorée

Héros Gunstar

MUCHA

L’étoile fantasmagorique IV

Ristar

force brillante

Shinobi III : Le retour du maître ninja Striker

Bête modifiée

Tête de dynamite

Épée de Vermillon

Force du tonnerre II

Toe Jam & Earl

Soldat extraterrestre

croisé de la lumière

Zone de super fantaisie

Nintendo Switch Online + Expansion Pack est non seulement livré avec un catalogue de jeux NES, SNES, Nintendo 64 et Mega Drive, mais comprend également des extensions pour certains jeux. Les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons peuvent accéder à Happy Home Paradise sans frais supplémentaires, tandis que le Mario Kart 8 Deluxe Track Pass sera également inclus. Ce DLC sera distribué en six tranches à partir du 18 mars et ajoutera 48 circuits remasterisés d’autres titres de la saga.

L’abonnement Expansion Package comporte deux formules : la formule individuelle coûte 34,99 euros, tandis que la formule familiale coûte 69,99 euros (possibilité de partager jusqu’à 8 amis ou membres de la famille).

source | Nintendo