Mario Kart 8 Deluxe – Track Pass : circuits, prix et tout ce qu’il faut savoir

Mario Kart 8 Deluxe est sur le point de redevenir l’un des grands protagonistes de la Nintendo Switch. Lorsqu’il a été annoncé dans le dernier Nintendo Direct que le jeu de course à succès – plus de 43 millions d’unités en moins de cinq ans – allait recevoir un Extra Tracks Pass, nous avons réalisé que le plan de l’entreprise était de l’étendre autant que possible. livraison au cours de la génération actuelle. Mais combien de circuits comprendra-t-il ? Quand arriveront-ils ? Nous passons en revue le calendrier de sortie, le nombre de versements, son prix et les moyens d’accéder à ce lot écrasant de contenu supplémentaire pour Mario Kart 8 Deluxe.

Passe de piste supplémentaire Mario Kart 8 Deluxe: qu’est-ce que c’est et comment sera-t-il publié

Le Bonus Tracks Pass est un pack d’extension payant pour Mario Kart 8 Deluxe uniquement sur Nintendo Switch. Un total de 48 circuits remasterisés supplémentaires des huit jeux Mario Kart précédents (les sept principaux plus Mario Kart Tour) seront ajoutés aux 48 circuits déjà existants dans le titre. Ce Bonus Track Pass consistera en six tranches de huit pistes remasterisées chacune pour chaque vague. Le premier volet arrive ce vendredi 18 mars avec les deux premières coupes (chaque coupe, comme toujours, comporte quatre circuits). C’est-à-dire que ce vendredi nous pourrons jouer le premier volet avec les huit premiers circuits.

48 circuits remasterisés du précédent Mario Kart.

Un total de six livraisons (chacune avec huit circuits).

Chaque livraison a deux gobelets (chaque gobelet a quatre circuits).

Les six versements arriveront d’ici la fin de 2023.

Tous les circuits confirmés pour la première livraison du Pass Extra Tracks (livraison 1 sur 6)

Coupe Turbo Or

Boulevards de Paris (Mario Kart Tour)

Circuit Crapaud (Mario Kart 7)

Montagne de chocolat (Mario Kart 64)

Centre de noix de coco (Mario Kart Wii)

Coupe Féline Fortune

Circuit de Tokyo (Mario Kart Tour)

Collines aux champignons (Mario Kart DS)

Jardin Céleste (Mario Kart: Super Circuit)

Manoir Ninja (visite Mario Kart)

Toutes les pistes sont sélectionnables dans tous les modes de jeu ; multijoueur individuel et local et en ligne.

Prix ​​et comment jouer à l’Extra Hint Pass : options disponibles

Pour jouer au Mario Kart Extra Tracks Pass, nous aurons deux options : acheter le DLC pour 24,99 euros dans l’eShop ou vous abonner à Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Joueurs s’abonnant à Nintendo Switch Online + Expansion Pack : pas besoin d’acheter le Track Pass ; est déjà inclus tant que nous sommes abonnés. Dans ce cas, vous avez besoin d’une connexion Internet au moment du démarrage du jeu (pour ne pas jouer hors ligne une fois vérifié).

Achetez le Extra Tracks Pass dans l’eShop pour 24,99 euros. Vous le conservez pour toujours et il ne nécessite pas de connexion Internet pour accéder au contenu.

Question possible:

Mario Kart 8 Deluxe est disponible exclusivement sur Nintendo Switch en format physique et numérique. Fondamentalement, le jeu a 48 circuits ; Une fois le sixième et dernier volet du Track Pass sorti, le jeu disposera de 96 pistes. Vous pouvez tout savoir sur le Bonus Clues Pass plus en détail dans cet article.

Plus d’informations | Nintendo