Private Division annonce quatre nouveaux accords de distribution avec des studios indépendants

Private Division, l’un des principaux labels d’édition de Take-Two Interactive Software, a annoncé aujourd’hui quatre nouveaux accords de distribution avec des studios indépendants de renommée internationale : Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo Studio et Yellow Brick Games. Après le récent rachat de Roll7, auteurs du phénoménal OlliOlli World, la firme américaine élargit ainsi son portefeuille de talents avec ce coup stratégique avec lequel les deux parties seront gagnantes.

Quatre nouveaux studios, quatre nouveaux jeux vidéo en développement

Ainsi, Private Division permettra aux quatre studios affiliés de développer des jeux vidéo beaucoup plus ambitieux avec le soutien, l’exposition et les capacités nécessaires pour concrétiser leurs projets. Tous ces studios travaillent déjà main dans la main sur leur prochain jeu vidéo avec le label d’édition Take-Two.

« Chez Private Division, nous avons les esprits créatifs les plus brillants dans le domaine du jeu, et ces quatre équipes et les expériences qu’elles développent représentent un large éventail de genres pour atteindre différents publics dans l’industrie », a déclaré Michael Worosz, vice-président exécutif et directeur de Division privée. « Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo Studio et Yellow Brick Games ont tous leurs propres visions créatives uniques, et nous sommes impatients de les aider à faire connaître leurs jeux au monde. »

Arise: A Simple Story, le dernier projet de Piccolo Studio

Piccolo Studio, de Barcelone au monde entier : nouvelle IP de la main de Private Division

Piccolo Studio, auteurs du film primé Arise: A Simple Story, est l’un des studios leaders en Espagne pour son talent et sa vision créative. Alexis Corominas Barrueco, Jordi Ministerial Jambert et Oriol Pujado Peyreto, fondateurs de Piccolo Studio en 2015, ont entrepris un rêve complexe à l’époque, étant donné qu’ils ont quitté leurs emplois respectifs pour développer des œuvres. Après Arise, ils travaillent maintenant sur une nouvelle IP en collaboration avec Private Division.

« Chez Piccolo Studio, nous créons des histoires très personnelles, axées sur des thèmes universels, qui ont un impact sur tous nos joueurs », ajoute Alexis Corominas Barrueco, co-fondateur de Piccolo Studio. « Nous racontons nos histoires d’une manière unique et nous sommes ravis d’avoir trouvé une maison d’édition qui soutient notre philosophie et qui s’implique autant que nous pour faire en sorte que nos histoires atteignent un public plus large », souligne-t-il.

Cependant, Private Division offrira bientôt plus d’informations sur chaque projet particulier. Les quatre jeux vidéo en sont à leurs premiers stades de développement et n’ont pas de date de sortie prévue. Le premier d’entre eux sera publié au cours de l’exercice 2024 de Take-Two.

source | communication presse