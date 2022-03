Dragon Ball Super : Badock joue dans la couverture spectaculaire du tome 18 du manga

Jump Comics a publié la couverture officielle qui portera le 18e volume du manga Dragon Ball Super. La suite officielle de Dragon Ball Z, dirigée par le mangaka Toyotaro, a surpris les habitants et les étrangers avec l’un des meilleurs arts dont nous nous souvenons dans les près de six ans d’histoire de cette bande dessinée. Bardock, saiyan de la planète Vegeta et père de Son Goku et Raditz, est à l’honneur dans cette incroyable première page ; qui sera sûrement le fond d’écran de nombreux fans.

Bien que l’Arc Survivor Granolah (commencé au chapitre 68 du manga ; volume numéro 15) ne convainc pas les inconditionnels, surtout si on le compare avec le Tournament of Power/Universal Survival Arc, ses illustrations suivent un très haut niveau. Ce tome #18 du manga Dragon Ball Super sera disponible dans les librairies japonaises le 4 avril 2022 avec les chapitres 77, 78, 79 et 80. En 2023, si tout va bien, nous l’aurons en Espagne.

Dragon Ball Super #18 | Sauter des bandes dessinées

Comment lire le manga Dragon Ball Super en Espagne ? physique et numérique

Le manga Dragon Ball Super peut être acheté en Espagne dans les librairies et les supermarchés par Planeta Cómic, qui publie chaque volume en Français et en catalan avec une marge d’environ dix ou onze mois par rapport à la sortie des volumes au Japon (comme beaucoup d’autres bandes dessinées japonaises). en Europe).

Dans ce cas, le dernier tankobon édité est celui de Dragon Ball Super #14. Le prochain est donc Dragon Ball Super #15, qui sera disponible en magasin le 23 mars au prix conseillé de 7,95 euros. A en juger par ce que nous avons pu vérifier par nous-mêmes, il s’agit d’une très bonne édition, avec un papier de grande qualité et une traduction impeccable.

D’autre part, nous avons Manga Plus, la plateforme internationale gratuite et totalement officielle de Shueisha pour lire en anglais, Français et de nombreuses autres langues les épisodes les plus récents de notre série préférée de Weekly Shonen Jump et d’autres magazines de l’éditeur, dont Dragon Ball Super (du V-Jump). Plus précisément, dans Manga Plus, nous pouvons lire les trois premiers chapitres (1, 2 et 3) et les trois derniers (79, 80 et 81). À partir de ce vendredi 18 mars, le chapitre 82 sera également disponible, qui poursuivra l’arc du survivant de Granolah.

