Tunique : quelle est sa durée ? Heures pour l’histoire principale et 100 %

Tunic est désormais disponible dans le monde entier pour les consoles PC (Steam) et Xbox ; avec la surprise d’être sorti simultanément sur Xbox Game Pass. Il n’y a aucune excuse pour ne pas l’essayer : c’est un jeu vidéo unique, original et, d’une certaine manière, une visite incontournable. Dans notre analyse, nous vous avons dit pourquoi nous l’avons tant aimé et pourquoi nous en parlerons à la fin de l’année comme l’un des grands de la saison. Maintenant, combien de temps exactement ? Y a-t-il quelque chose au-delà du générique du titre ?

Durée de la tunique : heures pour terminer la campagne principale

La tunique est un jeu sans conditions. Les explications brillent par leur absence, si bien que dès le premier instant de l’aventure vous vous sentirez perdu, sans même très bien comprendre comment la partie est sauvegardée ou comment vous pouvez vous rendre de l’autre côté d’une rivière. Petit à petit vous trouverez des pages d’un livre qui constitue en fait le mode d’emploi. Cette liberté de mouvement, d’exploration et de décision rend complexe la détermination de la durée du jeu. Cependant, nous allons vous dire combien de temps cela a duré pour nous et quelle est l’estimation que Andrew Shouldice, son créateur, nous a donnée.

Histoire principale de Tunic : entre 12 et 17 heures.

Nous avons mis 17 heures pour terminer le jeu, bien que son créateur nous ait donné une estimation d’environ 12 heures ; ou plus de 20 heures si nous voulons trouver tous les secrets. Cela dépend de plusieurs facteurs : votre capacité — nous sommes morts plusieurs fois ; c’est un jeu difficile et cela se traduit par plus d’heures à long terme – et que vous utilisiez ou non de l’aide. Une personne plus qualifiée prendra moins de 17 heures.

Tunic a un mode d’invincibilité, parfait pour les sessions de jeu où vous voulez juste explorer et rechercher des secrets, comme s’il n’y avait pas d’ennemis autour de vous ou que vous vouliez juste atteindre la fin sans pression. Accessibilité. Dans ce cas, vous pourrez peut-être terminer la tunique en 12 heures.

Avis : ci-dessous, nous vous révélerons ce qui se passe lorsque vous avez terminé la tunique ; aucune intrigue ne révèle, juste du contenu.

Combien de temps faut-il à Tunic pour le terminer à 100 % ?

Une fois qu’on a compris combien de temps cela peut prendre pour atteindre les crédits de Tunic, heureusement il y a beaucoup de choses à faire. Tout est résumé en deux blocs :

Start a New Game+ : nous gardons toutes les compétences et les progrès de notre personnage dans un nouveau jeu.

Continuez le jeu original à la recherche des pages manquantes du manuel d’instructions et trouvez le reste des secrets.

Dans notre cas, atteindre le reste des pages du jeu nous a donné environ quatre heures de plus, ce qui nous amène à 21-22 heures. Bien sûr, nous avons encore des secrets cachés à trouver, nous y sommes toujours !

Tunic est disponible sur les consoles Xbox One, Xbox Series et PC via Steam. Également sur Xbox Game Pass. Il est entièrement traduit en Français. Nous vous recommandons d’y jouer avec une manette si vous choisissez la version PC.