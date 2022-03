Elden Ring est mis à jour vers la version 1.03 : notes de mise à jour et actualités

FromSoftware a publié la mise à jour 1.03 pour Elden Ring sur toutes les plateformes. Bandai Namco Entertainment informe via son site officiel de l’arrivée de ce patch, désormais disponible en téléchargement sur les consoles PlayStation, Xbox et PC, qui corrige certaines erreurs signalées et améliore la stabilité du jeu. Jetons un coup d’œil à toutes les nouvelles fonctionnalités incluses.

Principales actualités du patch Elden Ring 1.03

Selon les informations, ce sont les six grands ajouts du patch Elden Ring 1.03; qui s’appliquent aux versions PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Steam.

Ajout d’une fonctionnalité pour enregistrer l’icône et le nom d’un personnage sur la carte lorsque vous rencontrez ce personnage.

Ajout du personnage de Jar-Bairn.

Ajout de nouvelles phases de quête pour les personnages suivants : Diallos / Nepheli Loux / Kenneth Haight / Gatekeeper Gostoc.

Ajout de quelques objets invocables dans différentes situations.

Augmentation du nombre de modèles d’objets pouvant être imités lors de l’utilisation du voile de Mimic.

Ajout d’une musique de fond nocturne pour certaines zones du monde ouvert.

Outre ces modifications et corrections, le patch 1.03 d’Elden Ring corrige des dizaines de bugs (vous pouvez consulter la liste complète ici) pour améliorer l’expérience de jeu. Par exemple, le taux d’obtention de la Smithing Stone de certains ennemis a été augmenté ; l’efficacité des boucliers; les dégâts des objets Spark Aromatic / Poison Spraymist ou la durée de l’effet des objets Uplifting Aromatic / Ironjar Aromatic.

Elden Ring a vendu 12 millions d’unités en moins de trois semaines

La première d’Elden Ring a largement dépassé les attentes même de Bandai NAmco lui-même, éditeur du jeu en Occident. S’ils s’attendaient initialement à vendre 4 millions d’exemplaires jusqu’à la fin de cette année (31 mars), la réalité est que le jeu s’est vendu à 12 millions d’unités jusqu’au 14 mars.

En tenant compte de sa mise en vente le 25 février, on parle d’une douzaine de millions d’exemplaires vendus en seulement dix-huit jours. Historique. La nouvelle IP la plus vendue en Europe depuis 2016 et l’un des jeux japonais les plus vendus de tous les temps.

Elden Ring est désormais disponible en format physique et numérique pour PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.Chez Netcost nous l’avons qualifié dans notre analyse de chef-d’œuvre.

source | bandai namco