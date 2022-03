L’anime One Piece paralysé jusqu’à nouvel ordre en raison du piratage de Toei Animation

L’anime One Piece, ainsi que d’autres productions Toei Animation telles que Digimon: Ghost Game, ont été interrompus jusqu’à nouvel ordre en raison d’une récente cyberattaque contre la célèbre société d’animation japonaise. Cela a été partagé par les responsables à travers une annonce officielle dans laquelle les raisons de cette décision et les divisions concernées sont communiquées, mais sans entrer dans les détails. La conséquence la plus immédiate est que des rediffusions des séries concernées seront diffusées jusqu’à ce que la situation revienne à la normale.

One Piece arrête ses nouveaux épisodes à cause d’un piratage

Ainsi, comme l’explique Toei Animation, la société a subi un piratage de ses serveurs le 6 mars dernier, une action qui a affecté plusieurs de ses productions en cours. Cette attaque aurait affecté certaines séries en cours de diffusion, éliminant certains épisodes et en endommageant d’autres, en plus de bloquer le réseau interne de l’entreprise, rendant impossible le travail normal en ce moment.

【放送内容変更のお知らせ】

今 予定 でし た 予定 でし た は は は し は の の の の お待たせ の する こと こと

3/20(日)は「TVアニメ ONE PIECE ワノ国編ベストセレクション」として

「ルフィ先輩応援企画!バルトの秘密の部屋!」を放送いたします。 pic.twitter.com/PzLuy91ecb — ONE PIECE.com(ワンピース) (@OPcom_info) 15 mars 2022

“Avis d’un changement dans le contenu de l’émission. Nous avons décidé de reporter la diffusion de l’épisode 1014, qui devait être diffusé ce week-end. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée aux téléspectateurs. Le dimanche 20 mars, nous diffuserons plutôt l’Épisode Spécial : La Chambre Secrète de Barto dans le cadre d’une sélection spéciale de l’Arc One Piece Wano », détaillent-ils auprès de Toei Animation à travers un communiqué sur les réseaux sociaux.

L’épisode 1014 de One Piece reporté est Luffy au chapeau de paille : l’homme qui deviendra le roi des pirates. Heureusement, les autres productions actuelles telles que Dragon Quest : l’aventure de Dai n’ont subi aucun revers, leurs diffusions se poursuivront donc normalement. De Toei Animation, ils espèrent pouvoir revenir bientôt à la normalité et poursuivre les diffusions habituelles des nouveaux épisodes de One Piece et Digimon.

