Téléchargez Diablo 2 Resurrected gratuitement sur Xbox et jouez pendant trois heures en gardant votre progression

Diablo 2 Resurrected, la remasterisation d’un classique de Blizzard, peut être apprécié gratuitement pendant une durée limitée sur les consoles Xbox. Cela a été partagé par les responsables via Xbox Wire, confirmant les détails de cette nouvelle promotion qui ne sera disponible que sur Xbox One et Xbox Series X | S du 15 au 21 mars, ou ce qui est pareil, elle est déjà en cours. . Ainsi, tous ceux qui veulent essayer la version renouvelée de Diablo 2 sur console peuvent jouer jusqu’à un total de 3 heures, avec la possibilité de conserver la progression s’ils décident d’acheter le jeu après l’avoir essayé.

La remasterisation de Diablo 2 proposée sur PC

« Essayez le jeu gratuitement pendant une durée limitée ! Du 15 au 21 mars, les joueurs peuvent télécharger l’essai gratuit pour jouer jusqu’à trois heures », peut-on lire dans votre dossier Xbox Live. Diablo II: Resurrected est la remasterisation définitive de Diablo II et de son extension, Lord of Destruction, deux jalons majeurs dans la série de jeux de rôle d’action primée avec laquelle Blizzard Entertainment a défini le genre. Les joueurs vétérans et ceux qui ont raté le jeu PC original il y a vingt ans peuvent désormais profiter du gameplay intemporel de Diablo II avec des graphismes et un son améliorés.

De plus, Diablo 2 Resurrected est en vente dans sa version PC via Battle.net, restant à 29,99 euros au lieu des 39,99 euros habituels, grâce à une remise temporaire de 25%. De plus, l’édition Prime Evil Collection de Diablo bénéficie également d’une remise, dans ce cas, 30%, restant à 41,99 euros au lieu des 59,99 euros habituels, également Battle.net. Cette édition contient Diablo 2 Resurrected et Diablo 3 avec tous ses DLC.

Une occasion unique de profiter du meilleur de Diablo en promotion pendant quelques jours.

source | fil xbox