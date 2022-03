FIFA 22 FUT TOTW 26 avec Cristiano Ronaldo, Parejo et Ferran Torres maintenant disponible

FIFA 22 dévoile l’Équipe de la semaine 26. La TOTW, comme on l’appelle souvent, met en lumière les performances des joueurs lors de la dernière journée des principales ligues nationales. N’oubliez pas qu’ils seront disponibles via l’ouverture de packs pour une durée limitée et sur le marché des transferts.

Équipe de la semaine 26 dans FIFA 22 : tous les élus

Titres

PT : Szczesny, 89 ans, Piemonte Calcio

CT : Ginter, 87 ans, Borussia Mönchengladbach

CT : Coady, 82 ans, Wolverhampton

RHP : Espèces, 82 ans, Aston Villa

LI: Miranda, 81 ans, Real Betis

CM : Parejo, 87 ans, Villarreal

MC : Griffin, 86 ans, Fribourg

MOC : Forsberg, 84 ans, RB Leipzig

ST : Cristiano Ronaldo, 92 ans, Manchester United

DC : Osimhen, 85 ans, Naples

IS : Ferran Torres, 84 ans, FC Barcelone

Suppléants et réserves

PT : Guzman, 82 ans

MOC : Goodwin, 82 ans

CM : Gravenberch, 82 ans

MD : Harit, 81 ans

D.E. : Bourigeaud, 84 ans

DC : Undav, 81 ans

ED : Hernández, 84 ans

PT : Bratveit, 76 ans

CT : Kalulu, 77 ans

MOC : O’Hare, 79 ans

MD : Flecker, 76 ans

ST : Berahino, 78 ans

L’équipe de la semaine 26 se distingue par la forte participation de joueurs de LaLiga Santander. Dani Parejo est le plus apprécié de la compétition avec une moyenne de 87. Ferran Torres suit avec 84 et Miranda, avec 81. D’autre part, le joueur avec le score le plus élevé est Cristiano Ronaldo. Malgré son élimination de l’UEFA Champions League, le Portugais continue d’exceller en Premier League.

