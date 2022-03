Fortnite : les premières images de la saison 2 dévoilées

Moins d’une semaine avant l’arrivée de la saison 2 de Fortnite Chapter 3, les premières images officielles se dévoilent dans le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. Juste en dessous on vous les montre, et on vous dit tout ce qu’on sait sur la nouvelle saison de Fortnite :

Fortnite Chapitre 3 – Saison 2 : premières images officielles

Vers 15h00 CET le mercredi 16 mars 2022, sur la page du jeu vidéo Fortnite de l’eShop de la Nintendo Switch, les arts correspondants ont été mis à jour avec ceux de la saison 2 du chapitre 3. Les images en question sont les suivantes :

Les images elles-mêmes ne montrent rien de poids, et l’habituel s’est produit avec elles : elles ont été révélées dans le Switch eShop en premier lieu, et elles consistent en l’emblématique bus de combat avec le logo Fortnite, et une tonalité de couleur qu’il sera la couleur du drapeau utilisé dans l’équipement officiel de la nouvelle saison.

Quand est l’événement Fortnite Chapter 3 Season 1?

Il n’y aura pas d’événement à la fin de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite. Les fichiers ajoutés avec le patch 19.40 du jeu, le dernier de cette saison, n’incluent pas les fichiers avec un poids suffisamment important pour suggérer qu’ils contenaient du contenu lié à un un événement.

Sauf changement ou retard de dernière minute, la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite devrait se terminer le samedi 19 mars 2022. Ce même jour, la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite débutera également, avec l’arrivée du patch 20.00. Nous devrons mettre à jour la plateforme sur laquelle nous jouons au jeu vidéo Epic Games ce jour-là.

C’est, pour l’instant, tout ce qui a été officiellement révélé pour la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite. Comme toujours, chez Netcost, nous serons au courant de tout changement ou nouvelle à cet égard. Vous avez encore quelques jours pour terminer les missions ou les défis que vous avez peut-être manqués dans la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite. Dans notre guide complet, nous couvrons tous les angles du jeu.

Source : Nintendo eShop