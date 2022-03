Returnal montre son mode survie dans un gameplay de 18 minutes

Le cycle de la vie et de la mort n’est pas terminé pour Selene, la protagoniste de Returnal. Le jeu PS5 exclusif développé par Housemarque n’a pas non plus dit son dernier mot. Lors du State of Play du 9 mars, le studio a annoncé la mise à jour gratuite Ascension, qui introduira un mode de survie connu sous le nom de Tour de Sisyphe. Maintenant, PlayStation a publié une vidéo de gameplay de 18 minutes sur sa chaîne YouTube officielle, que vous pouvez voir ci-dessous.

Dans la tour de Sisyphe, vous pouvez monter et monter, mais la fin n’est jamais à la portée du protagoniste. L’objectif principal est de prendre de la hauteur et de tuer autant d’ennemis que possible avant que l’inévitabilité de la mort n’arrive sans remède. Bien sûr, au fur et à mesure que le personnage atteint des sommets, il affrontera des adversaires encore plus puissants.

« L’une des principales motivations pour continuer est le sentiment d’accomplissement. Chaque étape de la tour se termine par une rencontre avec Algos, qui devient également plus difficile à mesure que le mode progresse. Contrairement au mode campagne, dans la Tour, vous devrez également obtenir un bon score », explique le réalisateur Harry Krueger sur le blog officiel PlayStation.

mode coopératif en ligne

Returnal: Ascension introduira non seulement ce mode, mais mettra également en œuvre l’une des fonctionnalités les plus recherchées, le mode coopératif. Près du site du crash, sur le portail Chronosis, il y a la possibilité de créer ou de rejoindre des matchs privés et publics, toujours en ligne. Une fois la connexion établie, une Selene d’un autre temps contrôlée par un autre joueur va s’allier pour affronter les horreurs de la planète Atropos.

Le jeu principal fonctionne avec une structure roguelike combinée à un système de combat à la troisième personne. La mort est seulement le début.

source | Playstation