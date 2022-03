Champ d’étoiles | L’étude partage des nouvelles sur l’exploration, les décisions et plus encore en vidéo

Bethesda regarde vers les étoiles dans son prochain jeu vidéo, le très attendu Starfield. La nouvelle propriété intellectuelle de l’entreprise nord-américaine continue de prendre forme et s’offre un nouveau regard sous forme de vidéo « behind the scenes ». Into the Starfield: Made for Explorers rassemble divers développeurs pour une table ronde où ils réfléchissent à l’approche qu’ils ont adoptée pour créer cet énorme RPG.

Les invités pour cette conférence sont le directeur du jeu Todd Howard, Emil Pagliarulo (directeur du design), Will Shen (concepteur de mission) et l’artiste principal Istvan Pely.

Le monde et le chaos

Dans la vidéo, les développeurs expliquent que leur objectif est que les joueurs vivent dans cet univers. Pour cela, ils ont conçu un monde ouvert dans lequel le joueur « peut faire ce qu’il veut ». Ils promettent que les décisions auront un fort impact dans tout cet univers galactique. « Nous plaçons le joueur dans la position de devoir prendre des décisions, explique Todd Howard. « C’est ce qui fait des jeux vidéo le meilleur divertissement qui soit. »

Compte tenu des imprévus qui peuvent survenir à tout moment, des choses peuvent arriver auxquelles personne ne s’attend. « Nous discutons toujours, par exemple, de ce qui se passerait si une comète frappait », explique Will Shen, concepteur principal de la mission. « Cela pourrait arriver, vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez contrôler que le jeu en tient compte. L’artiste Istvan Pely assure alors qu’il faut accepter le chaos, car « normalement on passe un bon moment ».

Starfield sera mis en vente le 11 novembre sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Comme tous les jeux propriétaires Xbox Game Studios, le titre sera disponible dans le catalogue Xbox Game Pass dès le jour du lancement. C’est une exclusivité Microsoft, donc dans ce cas elle ne sera pas vendue sur les consoles PlayStation.

source | Béthesda