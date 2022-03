Colline silencieuse | Konami renouvelle la marque au Japon

On ne sait rien d’un futur épisode de Silent Hill. La saga d’horreur de Konami est restée dans le noir pendant des années, et bien que les rumeurs d’un retour n’aient cessé d’être entendues, il n’y a pas eu d’annonce officielle pour le moment. Ce qui s’est passé, c’est que la société japonaise a renouvelé la marque, comme l’a publié un utilisateur sur Reddit.

Selon ces informations, Konami a renouvelé les licences de Silent Hill, Gradius, Frogger, The Water Margin et Tokimeki Memorial le 15 mars, lorsqu’ils les ont réenregistrés auprès de l’Office japonais des brevets. La marque Silent Hill comprend les « logiciels de jeu » et les « casques de réalité virtuelle », ainsi que d’autres utilisations sans rapport avec les jeux vidéo en soi.

L’opération de renouvellement d’une marque est routinière et souvent elle n’est pas liée au développement d’un produit. Dans l’ensemble, l’annonce de l’accord de collaboration entre Konami et Bloober Team laissait entrevoir la possibilité que ce studio soit en charge de la résurrection du survival-horror, non seulement parce qu’ils se sont spécialisés dans le genre, mais aussi parce qu’ils ont mentionné qu’ils travaillaient sur une série bien connue.

Capture : Reddit

Le site de Silent Hill est toujours entre les mains d’un inconnu

L’étrange histoire de Silent Hill a pris une nouvelle tournure il y a quelques semaines, lorsque le domaine Web officiel n’a pas été renouvelé à temps et que quelqu’un l’a acheté à la place. En entrant sur la page, le même message continue d’apparaître, un tweet de l’artiste Masahiro Ito qui dit : « J’aurais aimé n’avoir jamais conçu la putain de Tête de Pyramide », en référence à l’un des principaux ennemis de Silent Hill 2.

L’annonce la plus récente de Konami est une compilation de The Teenage Mutant Ninja Turtles, un pack de 13 classiques 8 et 16 bits qui sera mis en vente fin 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC (Steam).

