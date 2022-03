Bandai Namco espère emmener Elden Ring au-delà du jeu vidéo

Le succès d’Elden Ring conduit l’éditeur à réfléchir à l’extension de la licence. Bandai Namco assure qu’il espère pouvoir emmener l’IP vers les nouveaux médias loin du jeu vidéo.

« Attendez-vous à voir plus d’Elden Ring en tant qu’IP dans l’espoir de pouvoir l’étendre au-delà du jeu vidéo », révèlent-ils dans le cadre des résultats des ventes du jeu au cours de ses premières semaines. De Bandai Namco, ils soulignent à la fois les personnages et les autres IP.

Il convient de souligner dans le communiqué de presse sur les performances des ventes ELDEN RING: FROM et Bandai Namco envisagent apparemment d’étendre l’IP au-delà des seuls jeux pic.twitter.com/2kffvdnU7n – Nibel (@Nibellion) 16 mars 2022

Yasuo Miyakawa, président et chef de la direction de Bandai Namco Entertainment, a également tenu à souligner les motivations de l’entreprise avec Elden Ring. « Beaucoup d’efforts ont été consacrés à la création d’Elden Ring afin de dépasser les attentes de nos fans sur la planète. De la même manière, nous poursuivrons nos efforts pour étendre la marque au-delà du jeu lui-même et dans la vie de chacun », révèle-t-il.

Elden Ring est un best-seller

Le nouveau travail de From Software est arrivé le 25 février sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Selon les résultats partagés par Bandai Namco Entertainment, Elden Ring a dépassé les 12 millions d’unités vendues dans le monde, tant au format physique que numérique. Un succès qui s’ajoute à la longue carrière de Hidetaka Miyazaki en tant que réalisateur.

Rappelons que Bandai Namco prévoyait de vendre au moins 4 millions d’unités jusqu’à la fin de l’exercice en cours, datée du 31 mars 2022. La réalité nous a laissé un chiffre qui multiplie ces prévisions par trois en moins de trois semaines. Il n’y a qu’en Espagne qu’il a dépassé les 60 000 unités au cours de sa première semaine.

Source : Bandai Namco