FIFA 22 modifie le comportement des joueurs dans la version nouvelle génération

FIFA 22 modifie le comportement de ceux joués sur les versions PS5, Xbox Series X|S et Stadia. Cette mise à jour en direct ne nécessitera pas de téléchargement avant de commencer le jeu, vous la trouverez donc avant votre prochain match. Ci-dessous, nous vous laissons avec les notes complètes.

FIFA 22 Live Update 4 Notes complètes

Augmentation de la largeur des lignes défensives dans les situations où l’adversaire avec le ballon se trouve dans le coin de la surface de réparation ou même plus près du but.

Augmentation de la séparation entre les défenseurs lorsque l’IA défensive change de position pour couvrir une ligne de vue potentielle.

Réduction de la profondeur à laquelle l’IA des milieux de terrain peut reculer à l’intérieur de la surface de réparation de leur propre équipe.

Nous vous rappelons que ces ajustements n’affectent pas la version PS4, Xbox One et PC.

Derniers jours de l’anniversaire de FUT

FIFA 22 vit les derniers jours de la promotion FUT Birthday, au cours de laquelle EA Sports a célébré le 13e anniversaire d’Ultimate Team. Deux équipes et plus de 22 joueurs ont reçu un objet spécial à utiliser pour le reste de la saison. Dani Alves, Neuer, Fekir et Silas ne sont que quelques-uns des joueurs sélectionnés.

Vous pouvez les trouver en ouvrant des enveloppes jusqu’au 18 mars. Le même jour se termineront les FUT Birthday Swaps, des récompenses liées à l’échange d’un certain nombre de jetons. Ezequiel Ávila, Jean Paul Boetius et Cristian Ansaldi sont les articles les plus importants, en plus de la sélection des joueurs de la première équipe FUT Birthday.

FIFA 22 est actuellement disponible sur les plateformes PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Google Stadia. EA Sports a récemment annoncé l’élimination de toutes les équipes russes et de leur équipe nationale en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Source : EA Sports