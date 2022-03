Star Wars : Samuel L. Jackson veut que Mace Windu revienne dans la saga

Mace Windu était l’un des membres du Conseil Jedi, un maître vétéran qui a combattu dans la guerre des clones. Son destin semblait scellé dans Star Wars Episode III : La Revanche des Sith, mais l’acteur qui l’a incarné dans la trilogie préquelle, Samuel L. Jackson, a exprimé sa volonté de reprendre son rôle. Il l’a fait dans une interview avec le podcast Happy, Sad Confused, bien que sur un ton plutôt désinvolte et humoristique.

« J’y retournerais certainement. Il y a une grande histoire de personnes à une main qui reviennent dans Star Wars, mais la seule personne à qui j’ai dit de revenir est Bryce Dallas Howard, parce que je viens de faire un film avec elle. » Jackson se souvient alors que le réalisateur a été aux commandes de plusieurs épisodes de The Mandalorian (et un de The Book of Boba Fett). « Mettez-moi ici, entraîneur. Je suis prêt », lui a-t-il dit. « Tu sais, je peux apprendre à manier le sabre laser avec ma main gauche. »

Mace Windu est-il mort ?

C’est arrivé dans la dernière ligne droite de Revenge of the Sith, quand Anakin Skywalker avertit le maître qu’il soupçonne que le chancelier suprême Palpatine est le seigneur Sith qu’ils recherchaient. Windu demande à Anakin de rester en dehors de cela et se dirige vers le bureau du chancelier. Le combat commence et Dark Sidious est sur le point de mourir, mais à ce moment-là, le jeune Jedi intervient, coupant la main de Mace Windu et il est jeté par la fenêtre. Tout semble indiquer qu’il est mort, mais si l’empereur revient après être tombé dans un trou et que l’étoile de la mort a explosé en mille morceaux, que ne peut-il pas arriver ?

La prochaine sortie de la saga sera Star Wars : Obi-Wan Kenobi, une mini-série de 6 épisodes qui se déroule 10 ans après Revenge of the Sith. Il fera ses débuts sur Disney + le 25 mai.

source | Heureux, triste, confus (via la bande dessinée)