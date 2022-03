Le producteur de Dino Crisis est "très impliqué" en exoprimal

Le State of Play du 9 mars s’est ouvert avec un nouveau jeu vidéo de Capcom, un titre avec des dinosaures, beaucoup de dinosaures. Et non, ce n’est pas Dino Crisis, mais une propriété intellectuelle totalement inédite. Ce qu’Exoprimal a en commun avec le classique de la première PlayStation, c’est que le producteur est le même. Hiroyuki Kobayashi a travaillé sur Dino Crisis 2 et Dino Crisis 3 et est « très impliqué » dans ce produit multijoueur.

Que Kobayashi soit le producteur d’Exoprimal est quelque chose qui est connu depuis l’annonce officielle, même si ce n’est que maintenant qu’il a tweeté qu’il est profondément impliqué dans sa production. Dans le même tweet, écrit en japonais, il rappelle toutes les sagas sur lesquelles il a travaillé, dont Dino Crisis, Resident Evil, Devil May Cry, PN03, Killer 7, Dragon’s Dogma, etc.

小林が深く関わった新規タイトル!

バイオバザード

ディノクライシス

ふしぎ刑事

デビルメイクライ

PN03

めいわく星人パニックメーカー

キ ラ ー 7

戦国BASARA

ドラゴンズドグマ

ガイストクラッシャー

大逆転裁判

めがみめぐり

エグゾプライマル — 小林裕幸 (@HiroKobaP) 10 mars 2022

Qu’est-ce qu’Exoprimal ?

Bien qu’Exoprimal ait été annoncé lors des State of Play PS4 et PS5, le jeu sera mis en vente sur d’autres plateformes (Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC). Il s’agit d’un jeu multijoueur coopératif mettant en vedette des équipes d’exo-soldats, qui devront se battre et se coordonner stratégiquement pour vaincre les dinosaures qui viennent d’une autre dimension. En ce sens, chacune des exo-armures aura ses propres particularités, les joueurs doivent donc en tenir compte et s’adapter à la situation. Dans tous les cas, le changement d’armure sera possible à tout moment.

Exoprimal sera commercialisé en 2023 et nous emmènera dans un monde futuriste. Au milieu de l’année 2043, des tourbillons temporaires se sont ouverts, une fissure qui permet l’entrée de dinosaures très violents et puissants. Ainsi, seuls les ex-soldats pourront leur faire face et libérer l’humanité de leur joug.

