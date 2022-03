Square Enix fait un don de 500 000 $ pour aider les réfugiés ukrainiens

Les créateurs de Final Fantasy, Dragon Quest et Tomb Raider ont rejoint d’autres sociétés et ont annoncé une initiative visant à atténuer les conséquences dévastatrices de la guerre en Ukraine, en particulier pour les citoyens de ce pays. Square Enix a envoyé une déclaration dans laquelle il demande non seulement la paix, mais fait également état du don de 500 000 $ et du lancement d’un programme de collecte de fonds.

« Square Enix Group a annoncé aujourd’hui le don de 500 000 dollars au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans le but de fournir une aide humanitaire au peuple ukrainien qui cherche refuge dans les régions environnantes », publient-ils dans l’avis. « De plus, le groupe d’entreprises Square Enix a organisé une campagne de financement » qui recevra des organisations telles que l’UNICEF, la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières.

« Nous espérons sincèrement que la paix sera rétablie et que toutes les personnes touchées par la crise retrouveront une vie paisible le plus rapidement possible.

L’industrie du jeu vidéo, contre la guerre

Depuis le début de la guerre, plusieurs sociétés de jeux vidéo ont apporté leur argent à l’aide humanitaire : The Pokémon Company, 11 Bit Studio, CD Projekt Red, Bandai Namco, Ubisoft n’en sont que quelques-unes. De plus, Itch.io a rassemblé près de 1 000 jeux vidéo et autres articles dans un pack de collecte de fonds. Microsoft, Sony et Nintendo, quant à eux, ont interrompu leurs ventes de logiciels et de matériel en Russie.

La guerre en Ukraine se poursuit tandis que le Kremlin et le gouvernement de la nation envahie négocient une éventuelle paix. Le président ukrainien, Volodomír Zelenski, maintient désormais une posture plus optimiste et voit un certain rapprochement. Dans le même temps, la communauté internationale a déployé une batterie de sanctions dans le but d’étouffer l’économie russe.

source | Square Enix