Charlie Cox accuse le film Daredevil, fait l’éloge de Ben Affleck et estime que « le costume craint »

Charlie Cox, l’acteur populaire jouant actuellement Daredevil / Matt Murdock dans le MCU après ses débuts réussis dans sa propre série Netflix, a partagé ses réflexions sur le film de personnages Marvel de 2003 avec Ben Affleck; et ce n’est pas très à votre goût. Cela a été reconnu dans une récente interview dans le cadre du Middle East Film & Comic Con 2022, assurant que le film lui-même est déroutant et saturé malgré les louanges de la performance d’Affleck en tant qu’avocat de Hell’s Kitchen, tout en reconnaissant que « ce costume craint ».

Charlie Cox n’est pas convaincu par Daredevil de 2003

Ainsi, l’acteur Charlie Cox a avoué n’avoir vu le film Daredevil qu’après avoir obtenu le rôle pour la série Netflix, étant assez déçu par le résultat de ladite adaptation cinématographique du personnage de Marvel, malgré les louanges de la performance de Ben Affleck et le reconnaître. « il fait un très bon Matt Murdock, je l’aime bien. » Même ainsi, le reste du film n’est pas à la hauteur, selon lui :

« Je crois que [la película Daredevil] elle a essayé de faire trop de choses et était un peu confuse en ce qui concerne le ton. Ils avaient tout le monde dans le film, Kingpin, Bullseye, Karen Page et Foggy. C’était saturé et ça fait deux heures. Je pense que cela fait partie du problème. Et ce costume, c’est nul ! » dit Cox.

Rappelons-nous que le film réalisé par Mark Steven Johnson en 2003 n’a pas bénéficié de critiques très positives, étant relégué à une adaptation comique indépendante des nombreuses qui ont été réalisées au début des années 2000 après les succès X-Men et Spider-Man, mais que Ce n’était pas au niveau attendu.

Daredevil de Charlie Cox reviendra dans de futurs projets dans le cadre du MCU après son apparition dans Spider-Man: No Way Home en tant qu’avocat de Peter Parker.

source | JeuxRadar