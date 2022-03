Dying Light 2: Stay Human ajoute un nouveau défi de parkour

La chute de la société telle que nous la connaissions n’est pas survenue après une guerre nucléaire, mais après la propagation d’un virus dans le monde entier. Dans Dying Light 2 : Stay Human, beaucoup ont perdu leur humanité, mais les survivants sont déterminés à la maintenir coûte que coûte. Le protagoniste, Aiden Caldwell, est un maître du parkour, les joueurs pourront donc profiter de ses compétences grâce à un nouveau défi.

Le défi du scorpion volant est désormais disponible dans le quartier de la garnison. « Aiguisez vos compétences à temps pour les nouveaux défis, qui arrivent très bientôt », commentent-ils sur le réseau social Twitter. Cela signifie que dans les semaines à venir, nous pourrons participer à d’autres défis similaires, qui seront ajoutés en tant que missions secondaires.

Cinq ans de plus pour Dying Light 2

Techland a conçu ce projet comme un jeu de longue haleine. Le titre a une histoire avec un début, un milieu et une fin, mais son monde est plein de détails et de petites intrigues. Bien qu’ils n’aient annoncé aucun type d’expansion, au cours de ces premiers mois, ils se sont concentrés sur le contenu téléchargeable gratuit, qui comprend des packs d’objets, des défis, des fonctionnalités et des correctifs pour améliorer le produit et corriger les bogues. De l’étude polonaise, ils ont assuré avoir proposé une feuille de route qui sera déployée pendant au moins cinq ans.

Dying Light 2: Stay Human está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC, con una versión para Nintendo Switch en la nube que se ha retrasado y que no verá la luz hasta el menos dentro de six mois. Pendant ce temps, les joueurs des autres versions pourront continuer à vivre l’histoire d’Aiden, qui fait tout son possible pour récupérer sa sœur disparue. Quel sera son destin ?

source | Techland