Resident Evil 2, 3 et 7 permettront de transférer les jeux sur PS5 et Xbox Series X/S

Capcom prépare les adaptations de trois de ses jeux à la nouvelle génération de consoles. Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 : Remake et Resident Evil 7 : Biohazard seront réédités sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. De plus, les améliorations seront également ajoutées aux versions PC. La mise à jour, qui sera gratuite pour ceux qui ont le jeu sur les systèmes précédents, permettra également de transférer les progrès vers la nouvelle génération, comme l’a confirmé la société japonaise sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes heureux de confirmer que les sauvegardes de jeux des versions originales PlayStation 4 et Xbox One seront transférées vers leurs versions mises à jour respectives. Le contenu téléchargeable fourni avec l’édition Gold de Resident Evil 7 sera également conservé. » Ils font référence au volume 1, au volume 2 et au contenu téléchargeable gratuit Not a Hero, avec Chris Redfield.

Capcom n’a pas encore détaillé les améliorations visuelles et de performances qu’il va introduire. Jusqu’à présent, ces jeux fonctionnaient sur les machines précédentes grâce à la rétrocompatibilité des nouvelles consoles, ils ne profitaient donc pas de leur matériel de manière native.

L’avenir de Resident Evil : une extension pour Village

On a beaucoup parlé de l’éventuel remake de Resident Evil 4, un produit qui n’a pas été annoncé officiellement mais qui s’inscrit dans la stratégie que Capcom a suivie ces dernières années. La réédition des deuxième et troisième tranches anticipe la possibilité d’explorer le retour du titre GameCube original, qui a ensuite été publié sur d’innombrables plateformes. Ce qui est confirmé, c’est que Resident Evil Village recevra une extension d’histoire, bien que l’on sache seulement qu’elle est actuellement en développement.

Resident Evil Village est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.

source | capcom