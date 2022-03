GTA 5 | Comparaison graphique PS5 vs PS4 vs PS3, à quel point s’est-elle améliorée ?

Grand Theft Auto V (GTA 5) et GTA Online sont désormais disponibles pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec une offre de lancement temporaire. Les amoureux de la saga Rockstar Games qui souhaitent retourner à Los Santos trouveront ici la meilleure version à ce jour sur les plateformes domestiques, mais y a-t-il beaucoup de différence par rapport à la PS4 ? Qu’en est-il de la PS3 ? Trois générations face à face dans la nouvelle vidéo d’El Analista de Bits.

Hier mardi, à l’occasion du lancement du jeu sur les portails numériques, il nous est apparu clairement que les temps de chargement ont été fortement réduits grâce à la mémoire SSD de la PS5 — la console utilisée pour ladite analyse technique — ; précisément, trois fois plus rapide que sur PS4. Maintenant, cette vidéo nous permet de voir un peu mieux les performances de la version PlayStation 5 par rapport aux autres. Il souligne que le framerate « est pratiquement parfait » sur la console Sony, bien que pour atteindre les 60 FPS tant attendus, il soit nécessaire de jouer en résolution 1440p au lieu de 4K, comme beaucoup le souhaitaient.

Ray Tracing dans les ombres extérieures en mode fidélité et RT, changements appréciables des reflets, des ombres et de la distance de dessin… Des changements techniques qui permettent de profiter de Los Santos avec une meilleure qualité visuelle que lors des occasions précédentes.

GTA 5 et GTA Online sur PS5 et Xbox Series : prix, disponibilité et offre

Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online sont disponibles sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S à partir du 15 mars. Pendant une durée limitée, les deux produits sont fortement réduits sur le PS Store et le Xbox Store. En guise de résumé explicatif, les utilisateurs de PS5 ont deux options pour acheter le titre.

GTA 5 pour PS5 pour 9,99 euros (qui comprend le mode individuel et GTA Online) avec une remise de 75 % jusqu’au 14 juin. Ensuite, il vous en coûtera 39,99 euros (GTA 5 + GTA Online).

GTA Online pour PS5 totalement gratuit pour les membres PS Plus. Dès le 14 juin sur PS5, il faudra débourser 19,99 euros pour cette version indépendante du mode multijoueur de GTA 5.

GTA 5 pour Xbox Series à 19,99 euros jusqu’au 14 juin (50% de réduction) sur le Xbox Store. Il apporte également GTA Online. Ensuite, il vous en coûtera 39,99 euros.

GTA Online pour Xbox Series pour 9,99 euros jusqu’au 14 juin (50% de remise) sur le Xbox Store. Xbox Live Gold est requis pour jouer. Ensuite, il aura un prix de 19,99 euros.

source | ElAnalistaDeBits