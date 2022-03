Electronic Arts n’organisera pas d’EA Play Live 2022 ; changement de plans

Electronic Arts a confirmé qu’il n’organiserait pas son traditionnel événement EA Play Live, qui se tient respectivement en juin et juillet depuis deux ans. L’entreprise nord-américaine a avancé l’information au média IGN et en a profité pour expliquer la raison d’une décision qui change complètement la stratégie de communication d’un des plus grands éditeurs de la planète.

La non-célébration d’EA Play Live 2022 sera accompagnée d’annonces sporadiques des prochains jeux vidéo de la société « lorsque le moment sera venu pour chacun d’eux ».

« Nous aimons EA Play Live car c’est notre façon de nous connecter avec nos joueurs et de partager des mises à jour avec vous tous. Cependant, cette année, les choses ne s’alignent pas pour tout vous montrer en une seule date », expliquent-ils. Toute estimation de ce qui aurait pu les amener à prendre cette décision serait de la pure spéculation ; Aucun autre détail n’a été publié.

Nous ne verrons pas cette affiche en 2022.

« Nous avons des choses passionnantes qui se passent dans nos meilleurs studios », a déclaré EA à IGN, « cette année, nous en révélerons beaucoup plus sur ces projets lorsque le moment sera venu pour chacun d’eux. Nous nous réjouissons de passer du temps avec vous tout au long de l’année », jugent-ils.

A noter que la célébration de l’E3 2022 de l’Electronic Software Association (ESA) ne se tiendra pas physiquement, mais uniquement en ligne. De son côté, le Summer Game Fest de Geoff Keighley aura bien lieu cet été, même si on n’en sait pas plus pour le moment.

Ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas sur les prochains projets d’Electronic Arts

Electronic Arts a indiqué au début de l’année dernière avoir 35 jeux en développement. D’une part, ils ont Codemasters, auteurs de DIRT, DiRT Rally et Formula 1. On s’attend à ce que l’annonce de F1 2022 arrive bientôt. D’autre part, il y a trois jeux vidéo Star Wars confirmés sur le chemin d’EA. BioWare, quant à lui, travaille toujours sur Dragon Age 4 et le prochain Mass Effect, tandis que Respawn Entertainment a du nouveau contenu en préparation pour Apex Legends – et probablement la suite de Jedi Fallen Order. Quant à Criterion Games, ils travaillent sur le prochain Need for Speed. Enfin, on ne peut pas oublier les studios de sport : les nouveaux épisodes de Madden, NHL et FIFA, peu importe comment ça s’appelle.

source | IGN