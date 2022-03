Mise à jour 1.3.0 de Pokémon Diamant Brillant et Perle Scintillante : Toutes les actualités

Pokémon Brilliant Diamond et Glistening Pearl ont reçu la mise à jour 1.3.0 sur Nintendo Switch. Les joueurs des remakes de Sinnoh développés par ILCA peuvent désormais télécharger ce patch avec du nouveau contenu, un set-up qui vise à offrir dès ce mercredi 16 mars, l’opportunité de défier Arceus (bientôt Darkrai), le Pokémon singulier, si l’on rencontre le termes. Le GWS tant attendu arrive aussi pour effectuer des échanges prodigieux.

Quoi de neuf dans le patch 1.3.0 de Pokémon Brillant Diamant et Perle Scintillante ? notes de mise à jour

Le patch 1.3.0 de Pokémon Brilliant Diamond et Shiny Pearl inclut toutes ces nouveautés, où se démarquent les événements des deux grands Pokémon singuliers de la région ; qui, dans les jeux originaux, dépendait également de l’événement. En fait, Arceus n’était pas accessible dans les titres Nintendo DS car il n’était pas possible d’obtenir l’Azure Flute.

Activation de l’événement Arceus, le Pokémon unique, avec lequel nous pouvons obtenir la flûte azur via des cadeaux Internet dans Mysterious Gift.

Y compris l’événement Darkrai, qui nous permet d’accéder à l’objet Carte de membre de Mysterious Gift (s’active en avril).

Ajout de GWS (Global Wonder Station) – Global Wonder Station à Jubilee City. Il permet de prodigieux échanges sur Internet. Un abonnement (payant) à Nintendo Switch Online est nécessaire pour l’utiliser.

Corrections de bugs : ILCA a corrigé des problèmes et appliqué des ajustements qui améliorent l’expérience de jeu.

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Comment accéder aux événements Arceus et Darkrai dans Pokémon Brilliant Diamond et Gleaming Pearl

Comment affronter Arceus dans Pokémon Brillant Diamant et Pokémon Brillant Perle :

Mettez à jour le jeu vers la version 1.3.0. Avoir des données de sauvegarde pour Pokémon Legends : Arceus sur votre console Nintendo Switch et avoir terminé toutes les missions du jeu Être entré au Temple de la renommée (passer la Ligue Pokémon) et avoir obtenu le Pokédex national (avoir aperçu tous les Pokémon du Pokédex régional de Sinnoh). Avec tout le jeu, vous recevrez une flûte azur dans votre jeu Pokémon Shining Diamond ou Pokémon Shining Pearl. Maintenant, vous devez vous rendre à l’entrée des Colonnes de Lance, et le Pokémon Mythique Arceus apparaîtra si vous avez Dialga ou Palkia comme partenaire.

Comment accéder à l’événement Darkrai :

Les joueurs peuvent recevoir la carte de membre en cadeau du vendredi 1er avril à 06h24 (UTC) au samedi 30 avril 2022 à 20h28 (UTC). Pour l’obtenir, il vous suffit d’accéder à Mysterious Gift et de sélectionner l’option Receive online

Comment mettre à jour Pokemon Brillant Diamant et Perle Scintillante ?

Pour mettre à jour l’un de vos jeux Nintendo Switch, connectez simplement la console à Internet ; retournez au menu ACCUEIL et cliquez sur le bouton (+) pour faire apparaître votre menu. Cliquez maintenant sur Mettre à jour. Dès que la mise à jour est installée, le dernier numéro de version apparaît sur l’écran titre.

Pokémon Brilliant Diamond et Glistening Pearl sont disponibles dans le monde entier en format physique et numérique (eShop) pour Nintendo Switch. Son succès est fulgurant : depuis son lancement à la mi-novembre dernier jusqu’au 31 décembre, ils se sont écoulés à 13,97 millions d’exemplaires. Très proche de dépasser les ventes cumulées des jeux originaux (plus de 17 millions d’unités) en seulement un an et demi. Les remakes de l’ILCA, malgré les critiques, ont été un énorme succès. Nous vous invitons à lire notre analyse du jeu ici.

