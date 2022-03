Elden Ring défie le succès : 12 millions d’unités vendues en trois semaines

Bandai Namco Entertainment a confirmé qu’Elden Ring a dépassé les 12 millions d’unités vendues dans le monde ; en tenant compte à la fois de la distribution physique et numérique dans toutes les versions disponibles. Le titre acclamé de FromSoftware, pour beaucoup l’aboutissement du créateur Hidetaka Miyazaki, ratifie ainsi son statut de jeu vidéo de masse et scelle son nom dans l’histoire du médium non seulement pour ses notes, mais aussi pour ses performances commerciales.

Disponible depuis le 25 février, Elden Ring a terminé sa première au-dessus des attentes. Bandai Namco a informé ses investisseurs en novembre dernier qu’ils prévoyaient de vendre 4 millions d’unités du jeu jusqu’à la fin de cette année, le 31 mars 2022. Cette prévision a été multipliée par trois en seulement trois semaines.

Sur le montant total, un million d’unités correspondent au marché japonais. Seulement en Espagne, au cours de sa première semaine, il a dépassé les 60 000 unités, triplant presque les débuts de la meilleure version précédente d’un jeu FromSoftware, Dark Souls 3.

Hidetaka Miyazaki et Yasuo Miyakawa célèbrent la nouvelle

Hidetaka Miyazaki, président et chef de la direction de FromSoftware, ainsi que Yasuo Miyakawa, président et chef de la direction de Bandai Namco Entertainment, ont célébré la nouvelle. « C’est incroyable de voir combien de personnes ont joué à Elden Ring. Je tiens à vous remercier du fond du cœur au nom de toute l’équipe de développement […] Nous espérons que les joueurs profiteront d’un haut niveau de liberté en s’aventurant dans son vaste monde, en explorant ses nombreux secrets et en faisant face à ses nombreuses menaces. Merci pour votre soutien continu », se réjouit Miyazaki.

Yasuo Miyakawa, pour sa part, ajoute : « Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous nos fans qui ont inclus Elden Ring dans leur vie. Je suis très fier d’avoir participé à la création d’un jeu aussi merveilleux et fantastique avec FromSoftware, sous la direction du réalisateur Miyazaki, et avec George RR Martin.

Anneau Elden | À partir du logiciel

Dépassera-t-il les ventes totales de Bloodborne, Sekiro et Dark Souls 3 ?

La question que beaucoup se posent peut-être maintenant est de savoir si Elden Ring pourra se vendre plus que Bloodborne, Dark Souls 3 et Sekiro : Shadows Die Twice, les derniers grands projets de FromSoftware. Selon les dernières données officielles, Bloodborne a atteint 2 millions d’unités vendues ; Dark Souls 3 a distribué 10 millions d’unités, tandis que Sekiro a fait de même avec 5 millions d’unités. Au total, 17 millions d’exemplaires additionnant le tout.

Elden Ring est maintenant disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Chez Netcost, nous qualifions le titre de chef-d’œuvre de notre média dans notre analyse.

source | À partir du logiciel