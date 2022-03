Marvel Studios affirme que Scarlet Witch est la plus puissante de l’UCM : nouvelles images

Doctor Strange in the Multiverse of Madness marquera un avant et un après dans l’UCM, cela ne fait aucun doute. Et c’est que les événements que nous y verrons marqueront l’avenir des films Marvel, ouvrant les portes à l’inimaginable, selon les responsables. Maintenant, grâce au dernier numéro du magazine Empire, nous savons que Scarlet Witch est le personnage le plus puissant du MCU. C’est ce que dit Richie Palmer, producteur du film, avançant lui aussi une grande confrontation ; Doctor Strange et Wanda Maximoff vont-ils s’affronter, maintenant en tant que Scarlet Witch ?

Nouvelles images de Doctor Strange 2

« Je ne sais pas qui peut être plus puissant que Scarlet Witch dans l’univers cinématographique Marvel. Rencontrer Wanda Maximoff juste après Avengers : Endgame aurait été trop pour Doctor Strange. Qui peut sortir victorieux contre l’être le plus puissant de tout l’univers ? Peut-être que nous le saurons à la fin du film », a déclaré Palmer à Empire.

De plus, le producteur commente que les deux personnages, Wanda et Strange, partageront une situation sentimentale similaire au début du film, chacun pour ses propres raisons ; Alors que Wanda est toujours hantée par la perte de Vision et de leurs enfants après les événements de WandaVision, Strange regarde sa bien-aimée reconstruire sa vie avec quelqu’un d’autre.

Nous verrons comment se déroulent les événements de Doctor Strange dans le Multivers de la Folie, puisque nous assisterons au défilé d’une bonne poignée de personnages, certains confirmés, d’autres à la grande surprise. En attendant, on vous laisse avec les nouvelles images promotionnelles du film et son synopsis officiel :

« Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec le docteur Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. »

