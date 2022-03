Tequila Works (rime) Accueille Tencent Comme Investisseur Majoritaire

Tencent investit dans Tequila Works et devient l’investisseur majoritaire de l’équipe. Le studio Français a été fondé en 2009 et sa longue histoire comprend Rime, Gylt et Deadlight, entre autres. Ils travaillent actuellement sur Song of Nunu: A League of Legends Story. Sur leur site internet, ils précisent que cet accord « fournira les moyens nécessaires » pour faire passer leurs jeux « au niveau supérieur ».

Tequila Works fait partie de Tencent : déclaration officielle

« Depuis 12 ans, les équipes de Tequila Works ont créé avec passion des titres de grande qualité qui ont fait rayonner nos sensibilités personnelles », explique Raúl Rubio, PDG du studio. « Mais il y a une limite à ce que vous pouvez développer par vous-même. »

Rubio lui-même valorise la figure de Tencent dans le scénario actuel. « C’est un partenaire qui sait valoriser les plus grands talents créatifs avec l’originalité comme drapeau. Celui qui respecte notre indépendance et notre liberté de création. Cette alliance nous permettra de nous concentrer sur la poursuite de nos IP d’origine, pour lesquelles nous sommes connus, et de créer les meilleures expériences avec lesquelles nous pourrions nous concentrer.

Pete Smith, vice-président des alliances chez Tencent Games Global, souligne « la créativité et l’attention portée aux détails » dont Tequila Works a fait preuve au cours de sa carrière. « Nous sommes impatients de travailler main dans la main avec l’équipe et de continuer à construire sur cette base pour réaliser les ambitions passionnantes de leurs prochains jeux. »

Avec cet accord « la croissance du studio sera favorisée pour le développement de ses propres propriétés intellectuelles ». Comme nous l’avons dit au début, Song of Nunu est le prochain projet de l’équipe espagnole. L’équipe a été choisie pour poursuivre ces spin-offs basés sur l’univers de League of Legends. Il sortira sous le label Riot Forge avec une sortie prévue courant 2022. Vous pouvez obtenir les premiers détails ici.

Source : Tequila Works