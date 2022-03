Xbox Game Pass ajoute F1 2021, Weird West et plus dans la seconde moitié de mars

Xbox indique les jeux choisis pour faire partie du catalogue Xbox Game Pass durant la seconde quinzaine de mars. Microsoft fermera cette fenêtre avec l’ajout de certaines versions du « day one », telles que Weird West et la version nouvelle génération de Crusader Kings 3. Nous vous indiquons la liste complète ci-dessous.

Bizarre Ouest

Xbox Game Pass dans la seconde quinzaine de mars 2022 : tous les jeux

le 17 mars

Broyeurs – Xbox Series X|S, PC et Xbox Cloud Gaming

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Chaos – Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Xbox Cloud Gaming

22 mars

Tainted Grail : Conquête – Xbox One et Xbox Series X|S

Zero Escape: The Nonary Games– Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Xbox Cloud Gaming

24 mars

Norco–PC

F1 2021 (EA Play) – Xbox One et Xbox Series X|S

29 mars

31 mars

Weird West – Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Xbox Cloud Gaming

Comme cela arrive tous les quinze jours, il y a aussi de la place pour certains jeux qui sortent de l’abonnement. Dans ce cas, on dira au revoir à Madden NFL 20 (EA Play), Narita Boy et Shadow Warrior 2 le 31 mars. Quelques semaines plus tard, le 11 avril, Destiny 2 : Beyond Light, Shadowkeep fera de même et Forsaken sur PC.

De Xbox, ils confirment également quels nouveaux jeux de contrôle tactile pour les utilisateurs de Xbox Game Pass Ultimate. Actuellement, il y en a plus de 100 avec support, auxquels s’ajoutent les suivants.

Among Us

Katamari Damacy relance

Lumines Remasterisé

puperazzi

Bandits en caoutchouc

Spelunky 2

dire des mensonges

Undonjon

Jeunes âmes

Pour connaître la première série d’ajouts en mars, visitez ce lien. Marvel’s Guardians of the Galaxy était le grand nom qui se démarquait.

Source : fil Xbox