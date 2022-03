Monster Hunter Rise : Sunbreak confirme sa date avec un trailer qui invite à l’aventure

Monster Hunter Rise : Sunbreak arrivera le 30 juin sur Nintendo Switch et PC (Steam). Lors de l’événement numérique organisé par Capcom, la firme japonaise a partagé de nouvelles informations sur l’expansion, ce à quoi nous pouvons nous attendre et les options pour l’acquérir. Vous pouvez voir sa nouvelle bande-annonce en tête de cette news.

Monster Hunter Rise : Sunbreak, la grande expansion de la chasse

L’extension aura lieu après la fin de la campagne Monster Hunter Rise. Les chasseurs devront se rendre au port de l’avant-poste d’Elgado, le nouveau camp. Vous y verrez des personnages inédits qui vous offriront les services que vous attendez du point de rendez-vous.

Votre mission sera de retourner dans le Royaume, qui est menacé par les Trois Seigneurs. Garangolm, Lunagaron et Malzeno constituent le trio de boss principaux que vous devrez éliminer. À leurs côtés seront introduits « de nouvelles variations de monstres » et « le retour de certains favoris des fans ». Dans un communiqué de presse, ils pointent directement vers le Bishaten Sanguina et l’Astalos, tous deux disponibles dans les missions Master Rank.

Monster Hunter Rise: Sunbreak Éditions de précommande et bonus

Capcom proposera plusieurs options pour acquérir Sunbreak. Le premier fait partie d’une version physique qui comprend l’édition standard de Monster Hunter Rise ainsi qu’un coupon qui déverrouille le contenu de l’extension au format numérique. Si vous possédez déjà le jeu de base, vous pouvez acheter l’édition standard ou Deluxe de Sunbreak via les magasins numériques Nintendo Switch et PC (Steam).

L’édition numérique de luxe comprend du contenu supplémentaire, tel qu’une armure en couches, des emotes et des coiffures. Les bonus de réserve seront transférés vers les skins compagnons. Vous recevrez l’ensemble d’armures Faithful Dog et Cat with Rats pour le Canyne et le Felyne, respectivement. La campagne de réservation est déjà activée au prix de 39,99 euros sur les deux plateformes.

Source : Capcom (communiqué de presse)