Xbox Super Saver démarre en mars : Fallout 4, Star Wars, Yakuza…

Xbox revient avec le Super Saver de mars. Jusqu’au 21 mars prochain, vous pouvez trouver de nombreuses réductions sur une large sélection du catalogue Xbox Series X|S, Xbox One et Xbox 360. Pour accéder à ces offres, il ne sera pas nécessaire d’être abonné à Xbox Live Gold. Nous vous disons ci-dessous les plus remarquables.

Exode du métro

Xbox Super Saver de mars : meilleures offres

Fallout 4 pour 9,99 euros (50% de réduction)

Immortals Fenyx Rising pour 24,49 euros (65% de réduction)

11-11 Memories Retold pour 3,74 euros (85% de réduction)

Anthem Legion of Dawn édition pour 7,99 euros (90% de réduction)

Agents of Mayhem : Pack Total Mayhem pour 2,99 euros (90% de réduction)

Ace Combat 7: Skies Unknown pour 17,49 euros (75% de réduction)

Assassin’s Creed Odyssey pour 17,49 euros (75% de réduction)

Assassin’s Creed The Ezio Collection à 14,99 euros (70% de remise)

Batman : Returnal à Arkham pour 14,99 euros (70 % de remise)

Battlefield 3 pour 4,99 euros (75% de réduction)

Star Wars Battlefront II Celebration Edition pour 5,99 euros (85% de réduction)

Dragon Age Inquisiton édition GOTY à 4,49 euros (85% de remise)

Metro Exodus Gold Edition pour 9,99 euros (75% de réduction)

Aller pour 9,99 euros (75% de réduction)

Sayonara Wild Hearts pour 7,79 euros (40% de réduction)

Yakuza 3 pour 9,99 euros (50% de réduction)

Yakuza 4 pour 9,99 euros (50% de réduction)

Yakuza 5 pour 9,99 euros (50% de réduction)

Si vous souhaitez connaître la liste complète, vous pouvez accéder au Microsoft Store via son site officiel ou depuis votre système Xbox. D’autres promotions sont actuellement actives, comme celle réalisée par l’éditeur Square Enix et d’autres sociétés concernées ces dernières années. Cliquez sur ce lien si vous souhaitez connaître toutes les offres actuellement disponibles sur les plateformes actuelles.

Source : Xbox