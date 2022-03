Batman: c’était le costume imposant et saisissant de Ben Affleck pour son film annulé

Alors que The Batman de Matt Reeves et Robert Pattinson continue de triompher au box-office, on se posera toujours la question de savoir à quoi aurait ressemblé le projet solo de Ben Affleck de sa célèbre version du Dark Knight, un film qui aurait dû venir après Justice League. et qu’il a finalement été annulé pour diverses raisons, dont l’abandon par l’acteur d’un rôle aussi populaire. Et au-delà de cela, Affleck allait la jouer et la diriger, on sait peu de choses sur sa version de Batman; jusqu’à maintenant. Et c’est que l’artiste conceptuel qui a travaillé sur le projet a montré le design du costume réalisé pour ledit film, une nouvelle apparence plus blindée qui contraste avec le costume porté par Batman dans le Snyderverse. Et l’apparence d’Affleck ne pouvait pas être plus spectaculaire et imposante.

Cela aurait été le Batman solo de Batfleck

Ainsi, nous savons que, très probablement, le Deathstroke mortel allait être le principal méchant du film, un combattant expert à l’épée qui s’avère terriblement dangereux. D’où l’aspect plus blindé de cette nouvelle combinaison, qui aurait sûrement protégé Bruce Wayne des lames tranchantes de Deathstroke. Un look qui, maintenant oui, nous rappelle davantage l’apparence que porte Robert Pattinson dans The Batman, avec des vêtements à l’allure militaire et des pièces d’armure plus spectaculaires.

Même ainsi, et malgré le fait que la combinaison semble plus lourde, plus puissante et à l’épreuve des balles, elle comporte également plusieurs sections légèrement plus flexibles, le tout pour donner à Batman la mobilité nécessaire au combat. Cela a été partagé par l’artiste Keith Christensen via son compte Instagram officiel, un designer conceptuel qui a également travaillé sur d’autres productions DC telles que Batman v Superman ou le plus récent The Batman.

Ce n’est qu’en 2023 que nous verrons Ben Affleck pour la dernière fois en tant que Batman dans The Flash, un film qui a récemment été retardé.

source | ScreenRant