Xbox améliore le cloud gaming pour les appareils iOS

Razer Kishi pour iPhone + Xbox Game Pass Ultimate 1 Mois | Xbox xCloud - Code jeu à télécharger

Sticks analogiques cliquables: Améliorez votre exécution grâce à une manette ressemblant à celles pour console, dotée de boutons avant, de gâchettes et d'une croix directionnelle pour plus de contrôle. S'adapte à la plupart des appareils iOS: La conception flexible de la manette permet de l’étirer et de la fixer sur de nombreux. Jeu sans latence: À la différence des manettes Bluetooth sans fil qui souffrent de décalage, cette manette ne présente aucune latence, car elle se connecte directement au port Lightning de votre appareil : vos boutons répondent instantanément. Un abonnement unique regroupant : le Xbox Game Pass pour console (Xbox One), le Xbox Game Pass pour PC, le cloud gaming sur téléphones et tablettes Android compatibles et le Xbox Live Gold pour jouer en en ligne sur console (Xbox One) Plus de 200 jeux consoles à jouer en illimité, avec de nouveaux jeux chaque mois, y compris les exclusivités Xbox dès leur jour de sortie Plus de 100 jeux PC avec de nombreuses nouveautés chaque mois pour enrichir votre collection de jeux, y compris les exclusivités Xbox dès le jour de leur sortie