Mises à jour de Lost Ark, corrige les problèmes de Tytalos Guardian Raid, plus

Le MMO branché est en maintenance depuis quelques heures, mais les serveurs de Lost Ark sont à nouveau accessibles. Smilegate RPG et Amazon Games ont annoncé la mise en place d’un nouveau patch avec des améliorations. Au cours des dernières heures, le studio avait recommandé de ne pas jouer au raid Guardian of Tytalos jusqu’à ce que les bugs soient corrigés. Bien qu’ils ne précisent pas si tout est résolu, un problème lié aux tornades de raid a été résolu.

Ci-dessous, vous pouvez voir tous les changements qui ont été apportés.

Toutes les notes de mise à jour de Lost Ark

Correction d’un bug qui empêchait les tornades d’apparaître pendant Guardian Rush Tytalos, empêchant les joueurs d’éviter l’attaque à dégâts élevés.

Correction d’un bug qui empêchait les potions de santé non liées de qualité inhabituelle (verte) et rare (bleue) d’être échangeables.

Nous avons corrigé un problème qui provoquait le plantage du jeu lors de l’utilisation de la fonction « recherche » tout en utilisant une manette.

Nous avons corrigé un bug qui empêchait l’apparition d’une fenêtre contextuelle lors de l’utilisation de l’option « Échapper » dans le menu du jeu si le client du jeu était défini sur le français.

Nous avons supprimé la limite d’achat par niveau d’objet dans le Grand Prix Arkesia afin que les joueurs puissent gagner plus de récompenses.

Correction des horloges du jeu décalées d’une heure en raison du changement d’heure saisonnier. Pour que l’heure apparaisse correctement dans le jeu, les joueurs devront avoir configuré le changement d’heure automatique.

Les récompenses de connexion de la région Europe Ouest vont être réinitialisées. Ils recommenceront à partir du jour 1, ce qui signifie que les joueurs pourront récupérer les récompenses des 4 premiers jours, sans perdre les récompenses précédemment réclamées.

Événement du week-end Fever Time

Cette mise à jour lance également l’événement en jeu Fever Time. Chaque week-end jusqu’à la fin du mois, les samedis et dimanches, un personnage de la liste de chaque joueur pourra réclamer un coffre de combat de 3 objets qui comprend les objets suivants :

5x coffre d’objets de combat de soins

5x coffre d’objets de combat utilitaires

5x coffre d’objets de combat offensif

Les coffres de combat à 3 objets pourront être réclamés une fois chaque samedi et dimanche entre 11h01 CET / 2h01 PT et 10h59 CET / 1h59 PT, lorsque l’horloge de l’événement sera réinitialisée. Fever Time aura lieu tous les week-ends jusqu’en avril, alors restez à l’écoute et obtenez toutes les récompenses.

Bogues connus.

Les joueurs des régions Europe Ouest et Amérique du Sud ne peuvent pas se connecter au chat vocal.

Les forfaits cristal mensuels et hebdomadaires n’appliquent pas leurs pourcentages supplémentaires respectifs. Ces cristaux seront attribués rétroactivement aux joueurs qui les ont achetés.

La boussole de Procyion utilise le fuseau horaire UTC pour les aventures insulaires.

Lost Ark est disponible exclusivement sur PC en tant que jeu gratuit (gratuit mais avec des microtransactions). Vous pouvez lire notre analyse sur ce lien.

