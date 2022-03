DeepWell DTx est née, une société qui publiera des jeux basés sur la science médicale

Une nouvelle société de jeux vidéo est née dans le but d’exploiter le pouvoir thérapeutique du divertissement interactif, DeepWell Digital Therapeutics (DTx). Après plus d’un an et demi de développement et de recherche, le co-fondateur de Devolver Digital, Mike Wilson, accompagné d’un chercheur en technologie médicale, Ryan Douglas, présente cette étude ambitieuse ; le premier éditeur et développeur de jeux vidéo entièrement dédié à la création de jeux vidéo alliant divertissement et traitement des problèmes de santé.

La science médicale et le monde des jeux vidéo vont se serrer la main chez DeepWell DTx, dont le processus de recrutement a cherché avant tout à s’entourer d’experts dans le domaine pour explorer le potentiel des jeux vidéo comme outil pour améliorer la qualité de vie, dépasser nos peurs et faire face aux maladies mentales qui font partie de la vie quotidienne.

Apprendre à connaître DeepWell DTx ; sur la valeur thérapeutique des jeux vidéo

Mike Wilson, co-fondateur de Devolver Digital avec une expérience dans la publication de plus de 100 jeux, et Ryan Douglas, fondateur et ancien PDG de la société internationale de dispositifs médicaux Nextern, se croisent sur DeepWell DRX. Au cours des dix-huit derniers mois, les deux ont réuni une équipe de vétérans de l’industrie du jeu vidéo et de profils du secteur médical pour guider le développement des premiers jeux que DeepWell publiera.

Des mains de créateurs de titres indépendants de toute la planète, les titres qu’ils publient atteindront toutes les plateformes et exploreront différents genres. Pour ce faire, ils s’appuieront sur les technologies de l’entreprise basées sur la recherche, une valeur qui accompagnera les designers dans la conception de leurs œuvres et leur apportera cette composante thérapeutique à laquelle ils aspirent. À l’heure actuelle, DeepWell travaille déjà sur une série de jeux avec DTx, en s’appuyant sur les systèmes techniques que l’entreprise elle-même a brevetés.

Nous parlons de plus de 40 créateurs, designers, scientifiques et chercheurs médicaux de l’industrie mondiale, qui ont volontairement accepté de rejoindre DeepWell ; tout cela ajouté à un conseil consultatif d’experts pour garantir que les ressources utilisées respectent les principes centraux de la conception de jeux vidéo thérapeutiques. Les experts en jeux vidéo confirmés au comité consultatif de DeepWell comprennent Tom Hall, Zoe Flower, Rami Ismail, Lorne Lanning et American McGee. Les médecins et les experts en recherche médicale du comité comprennent des personnalités respectées telles que le Dr Samuel Browd, le Dr Leeza Maron, le Dr Anne Marie Porter, le Dr Justin Systma, le Dr Len Hatlelid et l’éducateur Jeff Hopkins. .

mike wilson

« Notre environnement est souvent sévèrement jugé pour ses effets négatifs perçus sur l’esprit et le corps », a déclaré le co-fondateur de DeepWell, Mike Wilson, en présentant sa nouvelle étude. « Pourtant, les scientifiques qui étudient les jeux vidéo, ainsi que les développeurs qui les conçoivent au plus haut niveau, savent déjà que c’est le contraire qui est vrai. DeepWell réunit le divertissement et la science médicale pour s’appuyer sur le fait prouvé que les jeux vidéo peuvent être bons. »

Ryan Douglas

Pour Wilson, la distribution numérique mondiale qu’ils proposent permettra à leur modèle économique d’être abordable et accessible. « De plus, avec des jeux vraiment amusants, les patients et les joueurs en rechercheront encore et encore les avantages. Bientôt, certains des meilleurs jeux vidéo du monde seront reconnus pour ce qu’ils sont : des médicaments puissants », se dit-il convaincu.

Le projet a été conçu lors de la pandémie de COVID-19 en 2020; précisément à cause de la façon dont la santé mentale était compromise par le confinement à domicile ou la restriction des libertés qui faisaient autrefois partie de la vie quotidienne. Le ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis a dans ses prévisions que d’ici 2030, la santé mentale sera l’une des principales maladies, ajoutée à un grand nombre de personnes qui développeront un type de handicap au fil des ans.

« Afin de produire des jeux qui offrent des résultats tangibles, nous avons fait du gameplay divertissant le premier principe de DeepWell. Sans engagement, le développement de toute thérapie est impossible », ajoute Ryan Douglas.

La première série de jeux vidéo DeepWell arrivera dans le courant de l’année prochaine 2023.

