Ghostwire Tokyo précise sa durée : heures pour l’histoire principale et 100%

Ghostwire: Tokyo est sur le point d’arriver dans les magasins du monde entier pour les consoles PS5 et PC. Les forces surnaturelles de cette ville infectée de Tokyo nous feront affronter l’inconnu dans un jeu vidéo d’action surnaturel plein de Yokai dans des décors urbains ultra-modernes, mais combien de temps durera le jeu ? Selon que l’on souhaite terminer uniquement la campagne principale ou que l’on cherche à terminer toutes les missions secondaires, l’estimation des heures est l’une ou l’autre.

L’histoire de Ghostwire Tokyo durera environ 15 heures

Dans une interview accordée à WCCFTech, le réalisateur du titre Kenji Kimura et son producteur Masato Kimura ont répondu à de nombreuses questions sur le cadre du jeu, sa mécanique, son design et, bien sûr, aussi la durée.

Côté histoire, Ghostwire : Tokyo nécessitera environ 15 heures pour atteindre le générique principal. Cependant, « si vous voulez jouer et profiter de toutes les quêtes secondaires, selon votre niveau de compétence, cela prendra probablement deux fois plus de temps ou plus. On dirait donc entre 30 et 40 heures de gameplay si vous vouliez faire tout le contenu secondaire », précise Kenji Miura.

Campagne principale Ghostwire Tokyo : environ 15 heures.

Campagne principale de Ghostwire Tokyo + missions secondaires : entre 30 et 40 heures.

Ghostwire : Tokyo, on y a déjà joué et on vous raconte nos impressions

De Netcost, nous sommes déjà au travail avec l’analyse des nouveaux Shinji Mikami et Tango Gameworks. Dans cet aperçu, nous vous dirons pourquoi nous aimons tant son approche, ce que nous avons le plus aimé jusqu’à présent et ce qui ne nous convainc pas.

Ghostwire : Tokyo sera disponible en format physique et numérique ce 25 mars sur PS5 et PC (Steam et Epic Games Store) en exclusivité temporaire sur les consoles PlayStation. À la fin de cette exclusivité d’un an (douze mois), il pourra voir le jour sur d’autres plates-formes telles que Xbox, puisque Tango Gameworks est désormais une étude interne de Xbox Game Studios.

source | WCCFTech (2)