GTA 5 pour PS5 se charge trois fois plus vite que sur PS4 : comparaison des temps

Grand Theft Auto V (GTA 5) et Grand Theft Auto Online sont déjà une réalité sur la nouvelle génération de consoles, PS5 et Xbox Series X|S. En vente à 50% à 75% de réduction jusqu’en juin, le retour à Los Santos s’annonce comme le plus avancé technologiquement à ce jour sur les plateformes domestiques. Outre toutes les améliorations techniques, graphiques et de qualité de vie mises en œuvre par Rockstar Games, il y a un aspect qui a grandement profité au titre aujourd’hui en tant que protagoniste : une réduction drastique des temps de chargement.

Voici comment les temps de chargement de GTA 5 sur PS5 se sont améliorés par rapport à PS4

Les comparaisons graphiques et les temps d’attente pour charger le jeu n’ont pas été faits pour mendier. De VGC, ils ont testé la version PlayStation 5 du mode individuel de GTA 5 pour voir si l’écran de chargement initial traditionnel nous fera encore attendre plus d’une minute et demie pour commencer à jouer. La réalité est que ce n’est pas le cas : GTA 5 pour PS5 se charge trois fois plus vite que sur PlayStation 4.

Selon les informations avancées par ce moyen, que nous pouvons vérifier dans la vidéo ci-jointe, Grand Theft Auto V pour PS5 prend 27 secondes à partir du moment où nous le chargeons dans le menu Démarrer jusqu’à ce que nous soyons aux commandes. De son côté, sur PlayStation 4 il a fallu patienter une minute et demie.

Chargement initial de GTA 5 pour PS5 : 27 secondes.

Charge initiale de GTA 5 pour PS4 : 1 minute et 33 secondes.

GTA 5 pour PS5 et Xbox Series, maintenant disponible : prix et promotion initiale

Ceux qui souhaitent acheter GTA 5 pour PS5 ou Xbox Series peuvent désormais obtenir le jeu à prix réduit sur les portails numériques des deux consoles ; en avril, il arrivera également en format physique. Concrètement, sur PS5 il est actuellement en promotion au prix de 9,99 euros jusqu’au 14 juin ; une remise de 75 %. Et oui, il inclut GTA Online.

GTA 5 pour Xbox Series peut être acheté pour 19,99 euros jusqu’au 14 juin (une remise de 50 %) sur le Xbox Store avec GTA Online inclus. Dans les deux cas, alors l’ensemble du forfait coûtera 39,99 euros. Ceux qui veulent GTA Online séparément peuvent l’acheter pour 9,99 euros jusqu’au 14 juin (50 % de réduction) ; bien que les membres abonnés à PS Plus puissent le télécharger totalement gratuitement.

source | VGC