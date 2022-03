Xbox veut atteindre « un flux constant » de sorties de gros jeux

Les dernières acquisitions de Microsoft ont permis à ce que l’on appelait Xbox Game Studios d’avoir désormais la somme de toutes les équipes de Bethesda Softworks et, une fois le rachat d’Activision Blizzard bouclé, de tous les studios Activision, Blizzard et King. Plus de 30 équipes de développement pour réaliser un flux de versions beaucoup plus persistant et continu qu’aujourd’hui. C’est le souhait de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming.

« Nous avons beaucoup de grands jeux en développement »

Le manager, responsable de l’écosystème Xbox, a expliqué dans une interview avec XboxEra (via PureXbox) à quel point il sera important pour l’avenir à moyen terme de Microsoft Gaming qu’il y ait « un flux constant » de versions majeures ; quelque chose qui ne se produit pas maintenant, avec des mois de vide et une concentration évidente de grandes premières aux moments clés de la saison.

Le contrat d’achat entre Microsoft et Activision Blizzard se conclura au cours de l’année 2023.

« Nous avons beaucoup de grands jeux en développement… Nous voulons arriver à ce point où il y a un flux constant de grands jeux à venir », dit-il. Spencer reconnaît quelque chose que ses joueurs peuvent voir, et c’est qu’actuellement, malgré le grand nombre de studios sous l’égide de Xbox Game Studios, ils n’ont pas « un grand jeu ce trimestre ».

Spencer taquine que Matt Booty – responsable de la gestion des Xbox Game Studios – et les équipes de ZeniMax travaillent également pour arriver à ce point où ils ont une cadence de sortie régulière dont les gens peuvent être constamment excités.

Ce qui nous attend de Xbox pour 2022 et au-delà

Hormis les projets d’éditeurs tiers dans le cadre d’une publication multiplateforme, Xbox recevra ce 11 novembre le très attendu Starfield, le nouveau Todd Howard. De même, Redfall (Arkane Studios) arrivera cette année, auquel il faut ajouter la première de Deathloop sur les consoles Xbox et Xbox Game Pass à la fin de l’accord d’exclusivité d’un an sur les consoles PlayStation.

D’autres titres notables en développement, toujours non datés, sont Avowed, Forza Motorsport, Fable, Perfect Dark, Hellblade 2 : Senua’s Saga, The Outer World 2, Everwild… Il est prévu qu’en juin il y aura une présentation par Xbox ; soit sous le couvert de l’E3 ou de manière indépendante.

source | Podcast de l’ère Xbox ; via PureXbox