STALKER 2 change de nom sur Steam pour se défendre contre l’invasion de la Russie

STALKER 2: Heart of Chernobyl est renommé STALKER 2: Heart of Chornobyl sur PC. Cela peut être vu dans le fichier officiel du titre sur Steam qu’au cours des dernières heures, il a subi ce petit changement dans son titre. Pour le moment GSC World, les créateurs du jeu vidéo tant attendu, n’ont pas précisé la raison de ce petit détail, bien que le médium PC Gamer pointe une forme de vindicte contre l’invasion de l’Ukraine, patrie de ses créateurs, par la Russie.

STALKER 2 passe de Tchernobyl à Tchernobyl

Ainsi, la raison de ce petit détail dans le titre du jeu serait liée à la décision d’afficher le nom de la ville de Tchernobyl en ukrainien, soit Tchernobyl. Tout cela en signe de protestation et de revendication de la guerre qui fait rage dans le pays par l’armée russe, semble-t-il. Et c’est que depuis le célèbre incident radioactif de 1986, la ville est connue populairement et internationalement sous le nom de Tchernobyl, bien qu’en fait son nom ukrainien soit celui qui montre maintenant le jeu sur Steam.

Pour le moment, la mesure ne concerne que le titre du jeu sur Steam et ses différentes descriptions sur la page Valve, puisque dans les images promotionnelles du jeu et sur les réseaux sociaux, ainsi que sur la page de titre de la boutique Microsoft, elle continue à être conservé le titre du jeu original, c’est-à-dire STALKER 2: Heart of Chernobyl. Nous verrons si ce petit changement finit par être confirmé sur le reste des plateformes et du matériel promotionnel ou s’il s’agit simplement d’un mouvement de protestation provisoire sur Steam.

Rappelons que GSC World a paralysé le développement du jeu vidéo jusqu’à nouvel ordre en raison de la situation de guerre que subit l’Ukraine en ce moment, partageant également un making of vidéo de ces dernières semaines et que vous pouvez voir en tête de cette news.

source | joueur sur ordinateur