Hayden Christensen (Star Wars) sur Dark Vador de Rogue One : « C’était génial »

Rogue One reste dans la mémoire collective des fans de Star Wars pour plusieurs raisons. L’un d’eux, comment pourrait-il en être autrement, est dû à l’apparence stellaire de Dark Vador. Haydan Christensen dit qu’elle a tellement aimé la scène qu’elle l’a trouvée « brillante ».

« Je n’ai participé à aucune conversation sur Rogue One, mais j’ai adoré ce qu’ils ont fait. Le personnage est antérieur à moi, et cela a toujours été un effort collectif à bien des égards. Je pense que c’était génial », révèle Christensen dans une interview avec Entertainment Weekly.

Christensen a enfilé le masque Sith Knight pendant l’épisode III : Revenge of the Sith. À cette époque, il s’est battu avec son mentor, Obi-Wan Kenobi, après avoir embrassé le côté obscur de la force. La scène à laquelle l’acteur fait référence se déroule dans les derniers instants du film. Comme si c’était un film d’horreur. Vador imposa sa force d’une poigne de fer parmi quelques pauvres soldats de la Résistance. Le reste appartient à l’histoire.

Road to Obi-Wan Kenobi, la série Disney+

Le Maître Jedi et Dark Vador se retrouveront face à face dans la nouvelle série limitée Disney+, Obi-Wan Kenobi. Sa première bande-annonce l’appelle épique. Dès le début de Duel of the Fates, il transporte les fans du côté le plus nostalgique de son apparition sur grand écran.

L’histoire commencera 10 ans après Revenge of the Sith. Le portrait initial d’Obi-Wan sera celui d’une personne « brisée, vaincue, qui a en quelque sorte renoncé », comme l’a expliqué Ewan McGregor. A Christensen y McGregor se le unirán un elenco de intérpretes de primer nivel, como Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie, entre autres.

Verrons-nous des liens avec The Mandalorian? Lucasfilm ne l’exclut pas. Nous saurons ce que la société de production a préparé dès le moment de la première, attendue dans l’abonnement le 25 mai.

