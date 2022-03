Riot Games investit dans Fortiche Productions, créateurs d’Arcane

Riot Games investit dans Fortiche Production, le studio d’animation derrière Arcane et de nombreuses vidéos de League of Legends. Les deux sociétés ont travaillé en étroite collaboration ces dernières années, de sorte que l’accord va encore plus loin dans cette collaboration.

Riot Games et Fortiche Production : la collaboration se renforce

Comme le révèle Riot dans un communiqué de presse, l’éditeur reprend « une part importante non contrôlante » de Fortiche. Brian Wright et Brendan Mulligan, responsable du contenu et directeur du développement de l’entreprise chez Riot, rejoignent le conseil d’administration de Fortiche. L’accord a été conclu au début de 2022.

« Les nombreuses collaborations avec Riot Games, et notamment Arcane, ont fait de Fortiche Production une grande figure de la scène internationale de l’animation », révèlent Pascal Charrue, Jérome Combe et Arnaud Delord, co-fondateurs de Fortiche. « Riot Games, en nous faisant confiance, nous a donné la possibilité de proposer de nouveaux contenus pouvant toucher un public plus large. En 2023, nous fêterons les dix ans de la collaboration : il n’y a pas de meilleure façon de symboliser la confiance et l’ambition des deux entreprises qu’avec cette association ».

Comme ils le soulignent, l’investissement maintiendra l’indépendance de Fortiche, à l’exception des deux représentants de Riot au conseil d’administration. L’étude compte 350 salariés dont le siège social est basé à Paris, France. Cependant, ils ont d’autres équipes à Montpellier (France) et Las Palmas (Espagne).

Son travail avec Arcane lui a valu une renommée internationale. Il remporte pas moins de 9 Annie Awards, récompenses décernées par l’International Animated Film Association. Chez Netcost nous avons dit que c’est une « série incontournable, même si vous n’aimez pas League of Legends ». « Il a attiré l’attention grâce à la qualité de son animation et est resté grâce à la construction des personnages et la capacité à créer une histoire vivante et cohérente dans un monde passionnant. » Vous pouvez lire la critique complète ici.

Source : RiotGames