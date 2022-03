Le premier gameplay de GTA 5 sur PS5 se dévoile

Grand Theft Auto 5 arrivera sur la nouvelle génération de consoles le 15 mars. La PS5 et la Xbox Series X | S reçoivent un port dédié pour tirer parti des capacités de leur matériel. Rockstar a gardé à quoi il ressemble… jusqu’à ce qu’il atteigne les foyers des premiers utilisateurs.

Cycu1, créateur de contenu populaire, publie sur sa chaîne YouTube quelques-uns des premiers gameplays de GTA 5 sur PS5. Nous voyons la première partie du jeu s’exécuter en mode qualité, ce qui augmente la résolution jusqu’à 4K natif et active le ray tracing. Vous pouvez le voir sous ce paragraphe.

Quels sont les modes d’affichage de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X|S ?

Rockstar a anticipé la présence de 3 modes graphiques exclusifs des éditions GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X|S. Le premier d’entre eux est le mode qualité, qui utilise ce qui précède à une fréquence d’images verrouillée à 30. Si vous préférez donner la priorité à la fréquence d’images, le mode performance utilise une solution de mise à l’échelle 4K pour fonctionner à 60 images par seconde. Enfin, le mode de performance RT est établi comme un hybride entre les deux. Vous pourrez jouer à 60 images par seconde lorsque le ray tracing est activé.

Les utilisateurs de Xbox Series S verront quelques modifications. En mode qualité, la résolution sera mise à l’échelle, tandis qu’en performance, elle sera mise à l’échelle à 1080p. En plus de tout cela, nous pouvons nous attendre à des améliorations dans des paramètres graphiques spécifiques. Nous verrons une densité de végétation plus élevée, un plus grand nombre de personnages et de véhicules à l’écran, des reflets d’eau, un meilleur éclairage et bien plus encore. Dans le cas de la version PS5, elle utilisera les capacités DualSense, à la fois le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs.

En cliquant sur ce lien, vous pouvez connaître le prix final de GTA 5 et GTA Online, dont nous vous rappelons qu’il sera avec une remise spéciale jusqu’au 14 juin. Dans le cas de la PS5, vous pouvez utiliser GTA Online gratuitement dans la même marge. Une fois que vous l’aurez fait, il restera lié à votre profil pour toujours.

Source : Cycu1