Hogwarts Legacy jouera dans State of Play en mars avec un gameplay sur PS5

Le nouveau jeu vidéo tant attendu se déroulant dans l’univers magique d’Harry Potter sera présenté dans un State of Play, comme annoncé par Sony sur le blog officiel PlayStation. La diffusion aura lieu le 17 mars à 22h00 (CET), pour une durée totale de 20 minutes. Il comportera 14 minutes de gameplay du jeu fonctionnant sur une PS5, tandis que les minutes restantes comprendront des commentaires de l’équipe de développement, Avalanche Studio.

Comme d’habitude, il pourra être suivi en direct depuis les chaînes officielles de la plateforme sur YouTube et Twitch. « Depuis que nous avons annoncé Hogwarts Legacy, la bande-annonce a recueilli plus de 28 millions de vues sur la chaîne PlayStation YouTube. Nous avons promis de partager plus de détails cette année et nous sommes prêts à tenir cet engagement », assurent-ils. « C’est un moment incroyable que nous attendions depuis longtemps. Nous sommes impatients de vous montrer notre travail”

À quelle heure est l’état des lieux de l’héritage de Poudlard ?

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 22h00

Espagne (îles Canaries) : à 21h00

Argentine : à 18h00

Bolivie : à 17h00

Brésil : à 18h00

Chili : à 18h00

Colombie : à 16h00

Costa Rica : à 15h00

Cuba : à 16h00

Equateur : à 16h00

El Salvador : à 15h00

États-Unis (Washington DC) : à 16h00

États-Unis (PT) : à 14h00

Guatemala : à 15h00

Honduras : à 15h00

Mexique : à 15h00

Nicaragua : à 15h00

Panama : à 16h00

Paraguay : à 18h00

Pérou : à 16h00

Porto Rico : à 17h00

République Dominicaine : à 17h00

Uruguay : à 18h00

Venezuela : à 17h00

Hogwarts Legacy est un jeu d’action et d’aventure qui se déroule bien des années avant les romans Harry Potter. Il sera publié par Warner Bros. Games pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Vont-ils dévoiler une date de sortie ? Pour le moment, il est toujours prévu pour cette année 2022.

source | PlayStationBlog