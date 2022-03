Morbius : Jared Leto parle d’un possible crossover avec le Spider-Man de Tom Holland

La présence de Spider-Man de Tom Holland dans le Spiderverse cinématographique de Sony est une chose à laquelle s’attendent de nombreux fans du super-héros arachnide, d’autant plus après avoir assuré auprès de Sony Pictures que Spidey est le seul capable de sauter entre les univers. Et c’est qu’avec les portes ouvertes du multivers Marvel au cinéma, il semble que la possibilité de voir Spider-Man avec des personnages comme Venom, Morbius ou le prochain Kraven le chasseur semble plus réelle que jamais. Maintenant, quelques semaines après la première de Morbius dans les salles, son protagoniste, Jared Leto, a parlé des rumeurs qui placent Tom Holland dans son film en tant que camée, d’une manière similaire à celle du vautour de Michael Keaton, déjà vu dans le bandes annonces.

Verrons-nous Spider-Man dans Morbius ?

Ainsi, après les événements de Spider-Man : No Way Home, beaucoup se demandent s’il existe une possibilité de réunir deux personnages comme Morbius et Spider-Man dans les films. Jared Leto assure que « j’adorerais monter sur le ring avec Spider-Man ». C’est ce qu’il a dit à Entertainment Tonight (via ComicBook) aux Critics Choice Awards. « Je pense que Tom Holland est incroyable et nous ferions un duo assez dynamique », poursuit Leto en essayant d’esquiver la question sur son éventuel caméo.

Rappelons que Peter Parker de Tom Holland a déjà croisé la route de personnages d’autres univers dans son dernier film, Spider-Man : No Way Home, à la fois avec des méchants emblématiques d’autres sagas et avec leur Spider-Man respectif. D’un autre côté, Jared Leto lui-même a déjà laissé entendre dans la présentation d’une précédente bande-annonce de Morbius que le multivers a été officiellement ouvert pour que les méchants se rassemblent pour « nourrir leurs intentions les plus sinistres ». Bien sûr, un grand crossover Spiderverse serait un succès au box-office.

Pour le moment, nous pourrons découvrir si Spider-Man apparaît d’une manière ou d’une autre dans Morbius le 1er avril 2022.

source | bande dessinée