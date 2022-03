Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin devrait sortir le 18 mars sur PS5, PS4, Xbox et PC. 72 heures avant, le 15, ceux qui l’auront réservé au format numérique dans les principaux magasins desdites plateformes pourront jouer. Chez Netcost, nous l’avons déjà parcouru.

Combien de temps dure Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin ?

Terminer les 18+ quêtes principales et toutes leurs quêtes secondaires prend environ 24 heures en difficulté rapide, ce qui se traduit par la normale pour l’échelle du jeu. Si vous vous passez du contenu optionnel, il peut être réduit à environ 19 heures. Tout dépend de votre capacité.

« La difficulté que vous sélectionnez varie les pénalités de mort sur la consommation de MP et la quantité d’équipement que nous obtenons à partir d’un niveau donné. Clément, l’équivalent de facile, dispose d’un mode sans échec qui permet de maintenir la limite prolongée quel que soit le nombre de fois où l’on chute », précise-t-on dans notre analyse. Une fois que vous avez terminé le jeu pour la première fois, vous débloquez la difficulté Chaos, la plus difficile.

Team Ninja revient avec Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin

Chez Netcost, nous avons déjà terminé le spin-off dédié à la longue franchise Square Enix. L’analyse, que vous pouvez lire sur ce lien, a obtenu une note de 6,5 sur 10. Nous avons dit que « cela montre les deux faces d’une production loin du standard de qualité maintenu par Team Ninja ».

« Malgré l’excellence de son combat, une marque maison, le reste de ses piliers ne sont pas à la hauteur. Le secteur le plus enthousiaste de la communauté Final Fantasy accueillera les hochements de tête constants et les hommages à plusieurs des principales tranches, en particulier l’original NES. Mais jusque-là », nous a-t-on expliqué. Les points sont clairs : « Ceux qui recherchent une expérience Nioh beaucoup plus détendue trouveront un avant-goût de ce que le studio est capable de faire dans le genre. Les vétérans, d’un autre côté, feront la grimace à la direction qui a été prise.