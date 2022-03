Hideo Kojima révèle son film Batman préféré étonnamment inattendu

Hideo Kojima, le célèbre créateur et réalisateur de jeux vidéo auteur de la saga Metal Gear ou, plus récemment, de Death Stranding, a partagé avec ses fans son film Batman préféré suite au grand succès que The Batman de Matt Reeves et Robert Pattinson , un film dans lequel il n’a ménagé aucun éloge pour les deux. Bien que les fans n’aient pas tardé à interroger le concepteur de jeux vidéo japonais sur son film Dark Knight, auquel Kojima a a répondu avec une adaptation à laquelle personne ne s’attendrait.

Kojima choisit l’adaptation LEGO de Batman

Ainsi, Hideo Kojima a assuré que son adaptation préférée de Batman sur grand écran est LEGO Batman: The Movie, la version animée amusante de Warner Bros. d’un super-héros si populaire, un film dans lequel, selon lui, c’est un très façon réussie la relation de Batman avec ses méchants classiques.

« Il en va de même pour les bandes dessinées et les jeux vidéo américains, mais pour créer un héros, il faut des méchants. Le bien et le mal, la lumière et l’obscurité peuvent être vagues, mais les héros et les méchants doivent apparaître comme une paire. La popularité des héros ne suffira pas à elle seule », déclare Kojima. « L’équilibre ne peut être maintenu qu’avec la popularité des méchants. En d’autres termes, nous devons créer des personnages qui sont attirants même s’ils sont mauvais. La distorsion », poursuit le réalisateur.

« Et si vous prenez du recul et regardez cela objectivement, vous pouvez voir que les héros et les méchants sont inséparables, comme Tom et Jerry. Ils sont plus que des rivaux, ils sont incontournables. Serpent et Liquide, Sam et Higgs. Le LEGO Batman : Le film est un chef-d’œuvre qui ose entrer dans ce non-dit », conclut Hideo Kojima. Ni Batman de Tim Burton, ni The Dark Knight de Christopher Nolan, ni le plus récent The Batman de Matt Reeves.

LEGO Batman: The Movie est sorti en salles en 2017 avec une histoire originale suite au succès de The LEGO Movie et dans laquelle Batman a dû apprendre à faire équipe avec la famille Bat pour arrêter les plans du Joker et d’autres méchants.

