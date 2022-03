OtherSide de Warren Spector n’a pas travaillé sur System Shock 3 depuis 2019

Le nouvel opus du classique est toujours en développement, mais son avenir n’est pas lié à OtherSide puisque les droits ont été transférés à Tentent. L’étude dirigée par Warren Spector a déclaré dans une déclaration ultérieure qu’ils continueraient à être impliqués d’une manière ou d’une autre dans le développement de System Shock 3, mais les dernières déclarations de Spector lui-même indiquent que cette intention ne s’est pas cristallisée. Cela a été assuré dans une interview avec GamesBeat, où il a expliqué qu’ils n’avaient pas travaillé sur le titre depuis 2019.

« Nous avons publié une déclaration l’année dernière et il n’y a pas grand-chose de plus à dire à ce stade », a déclaré le créateur, également responsable de Deus Ex. « Tencent s’occupe désormais de la saga. Ce sera à eux de dire ce qu’ils veulent dire, il n’y a pas beaucoup d’éclaircissements que je puisse vous apporter. Nous y avons travaillé en 2018 et 2019, et c’est tout. »

Choc du système 3.

Ils n’ont pas prévu de fermer

L’équipe d’OtherSide était composée d’environ 17 personnes à l’époque, c’était donc un studio assez petit. Après avoir quitté le projet, Spector reconnaît qu’ils ont dû traverser une période de récupération :

« Il y a eu une certaine période de récupération personnelle. Je ne sais pas trop comment le dire, je prends ça personnellement, tu sais ? Le développement de jeux n’est pas seulement un travail pour moi. Il m’a fallu du temps pour redonner vie à ma créativité. Et puis le COVID-19 a frappé et le monde est devenu fou.

Malgré les problèmes, Spector n’a jamais pensé à fermer le studio. « Je n’ai jamais pensé à dissoudre une équipe. Cela arrive dans l’entreprise peut-être trop souvent qu’on ne le voudrait, mais non, j’ai une bonne équipe. Nous avons rencontré quelques vicissitudes. Tencent prend les rênes de la saga et je pense que c’est bien pour tout le monde, honnêtement.

System Shock 3 est en développement exclusivement pour PC. Il n’y a pas encore de date de sortie confirmée.

source | JeuxBeat