Star Wars Obi Wan Kenobi | Lucasfilm n’exclut pas les liens avec The Mandalorian

The Mandalorian était la première série Star Wars en direct, tandis que The Book of Boba Fett a été conçu comme un spin-off se déroulant à la même époque. La même chose ne se produit pas avec Obi-Wan Kenobi, dont la narration a lieu avant A New Hope. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Kathleen Kennedy (présidente de Lucasfilm et productrice de la série) et la réalisatrice Deborah Chow n’ont pas fermé les portes à la possibilité d’un crossover avec The Mandalorian, bien qu’elles défendent que le lien principal se fera avec les préquelles.

« Tout cela s’inscrit dans la chronologie de The Mandalorian », a expliqué Kennedy. Chow a ensuite ajouté ce qui suit: «Le tissu de connectivité le plus puissant pour nous sera les préquelles, car c’est de là que viennent les personnages et c’est là que leurs histoires ont commencé. À cause de cela, les préquelles sont vraiment celles qui se connectent le plus avec la série.

The Mandalorian se déroule quelques années après la chute de l’Empire Galactique, c’est-à-dire après le Returnal du Jedi. Au moment où Star Wars: Obi-Wan Kenobi a lieu, certains personnages pourraient revenir. L’un d’eux est Ahsoka Tano, l’ancien Padawan d’Anakin Skywalker, qui a quitté l’Ordre avant l’avènement de l’Empire. Au cours de ces années sombres, lorsque Palpatine s’est levée, Ahsoka est venue travailler aux côtés de la rébellion.

Première le 25 mai sur Disney +

Star Wars : Obi-Wan Kenobi sera diffusé sur Disney+ le 25 mai. Il s’agit d’une série limitée de six épisodes. Dans cette même interview, EW a interrogé Kennedy sur les possibilités de voir une deuxième saison. Bien que l’équipe aimerait se remettre ensemble, Kennedy a lancé une question en l’air : pourquoi devraient-ils ?

Dix ans se sont écoulés depuis la chute de l’Ordre Jedi. Maître Obi-Wan Kenobi vit sur Tatootine depuis lors, en tant que protecteur du garçon Luke Skywalker. Pourtant, les inquisiteurs impériaux semblent avoir découvert des indices sur sa localisation. Une autre aventure vous attend.

source | EW (via la bande dessinée)