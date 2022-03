Tiny Tina’s Wonderslands aura un cross-play sur toutes les plateformes de lancement

Les RPG de table prendront une vie propre avec Tiny Tina’s Wonderlands, un tout nouveau titre situé dans l’univers Borderlands. Le concept de jeu traditionnel est mélangé à des mécanismes de tir de looter pour offrir une expérience d’action remplie d’aventures. Randy Pitchford, responsable de Gearbox, a confirmé sur Twitter qu’il y aura un cross-play entre toutes les versions du jeu vidéo.

« Tiny Tina’s Wonderlands sortira le 25 mars avec un cross-play complet entre toutes les plateformes de lancement, y compris PlayStation », explique le réalisateur. « Un travail incroyable des ingénieurs de Gearbox et merci à nos partenaires de 2K Games et aux premières parties, dont Sony, d’avoir travaillé ensemble sur ce sujet. »

Après avoir publié ce tweet, Pitchford lui-même a retweeté le texte et a demandé aux joueurs d’être patients avec les éventuelles erreurs pouvant survenir lors de l’activation du cross-play. « C’est une chose difficile et aucune plate-forme n’a été conçue pour cela. Nous avons fait un travail impossible pour que cela se produise et pour le rendre facile à utiliser, mais c’est un nouveau territoire et la nature sauvage n’est pas un territoire de test. »

S’il vous plaît, rassurez-vous s’il y a des problèmes. C’est quelque chose de difficile et aucune des plates-formes n’a été conçue pour cela. Nous avons fait un travail impossible pour que cela se produise et pour essayer de le rendre aussi facile à utiliser que possible, mais c’est un nouveau territoire et la nature n’est pas un environnement de test. https://t.co/CcIjQryZ7p – Randy Pitchford (@DuvalMagic) 13 mars 2022

Borderlands 3, aura-t-il du crossplay avec PS4/PS5 ?

Et que dire de Borderlands 3 ? Y aura-t-il un cross-play avec les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5 ? Lorsque cette fonctionnalité a été implémentée, les machines Sony ont été laissées de côté. Cependant, un chemin s’ouvre vers l’espoir. « Borderlands 3 a un cross-play depuis un moment maintenant. L’inclusion future de PlayStation au cross-play est quelque chose que je considère comme inévitable. Il y aura plus d’informations dès que nous les aurons.

Tiny Tina’s Wonderlands sortira le 25 mars sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Si vous voulez tout savoir sur lui, nous vous recommandons de jeter un œil aux impressions de Netcost, que vous pouvez consulter sur ce lien.

source | Randy Pitchford